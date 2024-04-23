Вашингтон, 23 апреля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Выделение Вашингтоном финансовой помощи киевскому режиму приведёт к гибели ещё нескольких десятков тысяч украинцев. Об этом 23 апреля заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это означает, что будет ещё больше смертей, а у Украины не будет выхода. Это очень циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя, где каждый месяц гибнут тысячи и тысячи людей», — сказал Сакс.

По мнению аналитика, американские политики не понимают специфики конфликта и не отдают себе отчёт в последствиях, а потом своим решением отправляют сотни тысяч молодых украинцев на верную смерть.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов одобрили инициативу, 112 высказались против.

Одобрение Конгрессом США пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет. В Москве отдают себе отчёт в том, что большая часть этих денег останется в США, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выделяемые США новые средства на военную помощь Украине едва ли смогут изменить судьбу Киева, написала американская газета The Wall Street Journal.