Вашингтон, 19 сентября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Положение Соединённых Штатов Америки становится всё более шатким на мировой арене, однако в Вашингтоне ещё этого не осознают. Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу The Duran высказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Он пояснил, что свидетельством ослабления позиций США стал украинский конфликт. Сакс отметил, что Россия жёстко ответила на провокационную политику по расширению НАТО, сказав Вашингтону нет.

«И остальные страны следом заявляют: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир», — добавил Сакс.

Эксперт подчеркнул, что сейчас это противостояние переходит на новый уровень, а конфликт на Украине становится переломным моментом. Профессор напомнил, что, когда США проиграли во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане, в Сирии и Ливии, у них не было сильного соперника, но сейчас он появился в лице России.

Как сообщало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что эскалация конфликта на Украине негативным образом отразится на Соединённых Штатах Америки. Он напомнил о том, что Россия является крупной ядерной державой и обладает значительной военной мощью. По его словам, экалация конфликта не пойдёт на пользу не только народу Украины, но и национальной безопасности США.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев указал на то, что западные страны категорически не хотят принимать более справедливую многополярную систему мира и не гнушается никакими средствами, пытаясь сохранить своё господство.

Курс Запада, нацеленный против формирования многополярного мироустройства, повлечёт за собой дополнительные конфронтационные ситуации, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития.