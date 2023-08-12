Вашингтон, 12 августа, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Действия президента России Владимира Путина во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году оказались сюрпризом для США. Такое заявление 12 августа сделал американский экономист, бизнесмен и инвестор Джеффри Сакс в интервью Youtube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возвращаясь к февралю 2014 года: идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство и Украина присоединится к Западу. Вот и всё! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз!» — сказал он.

Экономист отметил, что заключённые после этого Минские соглашения также стали неожиданностью для западных стран, и добавил, что Запад продолжает удивляться, а нынешний президент США Джо Байден всё это время был в администрации Белого дома, играя в ней важную роль.

Сакс назвал действующего американского лидера очень плохим стратегом, который своими действиями вверг Украину в ужасную катастрофу, и напомнил, что он с момента начала российской спецоперации говорил, что США хотят превратить украинскую территорию в «европейский Афганистан».

«Ведь США разрушали Афганистан 40 лет, уничтожали эту страну безжалостно, цинично, невежественно, жестоко — и они собираются сделать то же самое с Украиной, если только украинцы не проснутся и не скажут: «Боже, нас же так поубивают». А проснуться им следовало бы уже давным-давно», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Сакс заявил, что западные страны предпочитают скрывать правду о конфликте на Украине и контрнаступлении ВСУ. Он также выложил в соцсети Х (ранее Twitter) публикации в газете The Telegraph за прошлые месяцы, в которых британский полковник в отставке Ричард Кемп утверждает о «провале» и «приближающемся коллапсе» России.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после Евромайдана — госпереворота на Украине зимой 2013–2014 годов. По итогам проведённого на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за воссоединение Крыма с Россией.