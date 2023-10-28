Вашингтон, 28 октября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. В настоящее время Украина гибнет по вине американцев, которые стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Greg618 Джеффри Сакс

Эксперт напомнил о событиях, предшествующих началу конфликта на Украине, когда Соединённые Штаты после распада СССР инициировали расширение Североатлантического альянса. В 2008 году при президентстве Джорджа Буша США перешли важную для России «красную линию», пообещав принять в блок Грузию и Украину, в Европе при этом понимали опасность такого шага. По словам Сакса, для обеих стран это оказалось губительным решением.

«Как говорил Генри Киссинджер: «Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально». Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО», — указал Сакс.

В своём выступлении экономист подчеркнул, что Россия никогда не допустит вступления Украины в альянс.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на безопасность, но не за счёт создания угроз для России.

Также глава государства отметил, что российская сторона в целом считала приемлемым проект стамбульского соглашения с Украиной, в котором были подробно оговорены все гарантии безопасности для Киева. Кроме того, стамбульское соглашение содержало ссылку на Декларацию о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, в которой страна провозглашала намерение стать нейтральным государством. Согласно первой статье документа, Киев обязуется поддерживать внеблоковый статус, закреплённый в конституции. При этом государства-гаранты (США, Франция, Китай, Россия, Белоруссия, Турция и Великобритания) признают, уважают, гарантируют этот статус и обязуются его обеспечить.