Нью-Йорк, США, 31 августа, 2023, 13:40 — ИА Регнум. США создали все предпосылки к началу спецоперации на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил 31 августа американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на своём YouTube-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«Всё это началось задолго до президентства Путина. Основанием послужила убеждённость Америки в концепции однополярного мира. Эта убежденность была ошибочной, опасной и провокационной», — сказал он.

Сакс напомнил, что 30 лет назад американский президент пообещал Михаилу Горбачёву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток. «К сожалению, США начали планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х», — высказал он своё мнение, назвав это самой большой ошибкой, которую совершили США.

Также Сакс отметил, что президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, недооценил готовность России отстаивать свои интересы, в том числе в вопросе Украины и расширения НАТО.

Как передавало ИА Регнум, в день начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин заявил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво пыталась договориться с НАТО о равной и неделимой безопасности в Европе, но получала в ответ лишь циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа. Глава государства подчеркнул, что в то же время Североатлантический альянс, несмотря на протесты и озабоченности российской стороны, неуклонно расширялся и в итоге вплотную приблизился к её границам.

Замруководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь сообщил, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО. Он добавил, что противники понимают только язык силы и ничего, кроме языка силы, слышать и понимать не хотят.

Тем временем с 11 по 12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. В итоговой декларации мероприятия Россию назвали самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона. В документе также говорится, что страны военного альянса совершенствуют существующие инструменты противодействия Москве.