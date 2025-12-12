Дроны атакуют Россию
СВО на Украине
Поиски семьи Усольцевых
Поставки оружия Украине
Регнум помогает
ХАМАС против Израиля
Новости
Статьи
Мнения
Видео
СтУдия
Лица России
Новости
Статьи
Мнения
Фото
Видео
СтУдия
Репортажи
Карикатуры
Пресс-релизы
Происшествия
Мир
Страна
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Авто
Армия
Здоровье
Образование и наука
Недвижимость
Туризм
Религия
Семья
Техника
Экология
Итоги 2025 года
«Отвечаем серьёзно»: в 2025 году Россия громила энергокомплекс Украины
«Очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьёзно», — заявил в начале сентября 2025 года президент Владимир Путин. О серьёзности угрозы с украинской стороны...
12 декабря 2025
Инициатива за нами: для ВС России 2025-й стал годом рекордных наступлений
Сегодня, когда аналитики следят за ходом переговоров по Украине, полезно вспомнить, что главный аргумент нашей страны на этих переговорах — успехи Вооруженных сил. Наши военные в зоне СВО продолжают демонстрировать впечатляющие достижения, подтверждая стратегическое превосходство и неуклонную...
11 декабря 2025
«Лучше ожиданий»: Россия в 2025-м развивала экономику и удержала инфляцию
Одним из главных экономических итогов 2025 года стало то, что наша экономика с честью выдержала внешнее давление. Это при том, что ситуация в мире была далека от стабильной. США пытались устраивать тарифные войны, экономики стран ЕС стагнировали по вине своих элит (из-за развязанной ими санкционной...
10 декабря 2025
Информация об агентстве
Редакция
RSS
Реклама
Вакансии
Контакты
info@regnum.ru
+7 495 645-80-75
115093, г. Москва,
ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1
(ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)
Пользовательское соглашение
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
При цитировании информации гиперссылка
на ИА REGNUM обязательна.
Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
© 1999–2025 ИА REGNUM