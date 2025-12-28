«Бойтесь данайцев, дары приносящих» — справедливость этого латинского изречения может авторитетно подтвердить Росен Желязков, глава правительства Болгарии, ушедшего в отставку в последнем месяце завершающегося года.

Иван Шилов ИА Регнум

Основной причиной этого стали массовые протесты, спровоцированные резким повышением налогового бремени ради сокращения бюджетного дефицита.

В связи с намеченным на 1 января 2026 года вступлением страны в зону евро чиновники всеми правдами и неправдами стремились сжать его до уровня в 3% ВВП, определённого Маастрихтским соглашением.

Слишком усердное следование финансовых властей Софии инструкциям Брюсселя, решившего облагодетельствовать Болгарию единой европейской валютой, и привело к падению кабинета министров.

Нынешний предновогодний период во многом повторяет ситуацию рубежа 2024–2025 годов, когда в Болгарии также не было постоянного правительства.

Год назад страной управлял «служебный» (временный) кабинет министров Димитара Главчева, так как после парламентских выборов октября 2024 года правительственная коалиция всё никак не складывалась.

В условиях, когда ряд парламентских партий стали подозреваться в «трампистском повороте», ЕС тогда также преподнёс Софии долгожданный дар — неожиданно быстро решился вопрос присоединения страны к Шенгенской зоне.

С 1 января 2025 года паспортный контроль исчез на границах Болгарии и Румынии с другими государствами ЕС.

Как показали последующие события, это было очень своевременным решением брюссельской бюрократии, поскольку в условиях формирования в США республиканской администрации возможности лавирования болгарских политиков между геополитическими центрами силы расширились.

Тихое недовольство болгар многолетним ожиданием своей очереди на вступление в «Шенген» угрожало перерасти в открытую форму.

Нынешний и злополучный для теперь уже экс-премьера Желязкова брюссельский подарок в виде расширения за счёт Болгарии еврозоны также носит скорее вынужденный характер.

Государственный долг балканской страны быстро растёт, а ЕС не имеет возможности (либо желания) оказывать ей значимую финансовую помощь.

Между тем после возвращения в Белый дом Дональда Трампа болгарские элиты демонстрируют всё большее стремление к «многовекторной» внешней политике.

Взять, к примеру, создание в ныне действующем парламенте комиссии по расследованию деятельности в Болгарии структур Сороса (непримиримого противника Трампа).

После новогодних праздников депутатам Народного собрания, кстати, предстоит ещё одобрить обязательства, взятые уходящим в историю правительством, по участию в кредитовании Украины.

Оппозиция наверняка будет призывать последовать примеру правительства республиканцев в США и не финансировать коррумпированный режим Владимира Зеленского.

Возвращаясь же к эпопее с евро, можно предположить, что, не реализуйся этот прежде всего имиджевый проект для Брюсселя сегодня, через год он станет просто неактуален.

Второй Новый год без постоянного правительства (и без своевременно принятого госбюджета) — результат раздробленности Народного собрания.

В ныне действующем национальном парламенте 51-го созыва представлено девять партий, а павшая в декабре правительственная коалиция включала фракции четырех из них. Однако она с трудом набирала даже простое большинство депутатских голосов.

Это и определило непрочность коалиции, ставшую роковой в условиях массовых антиправительственных выступлений в ноябре–декабре 2025 года.

Примечательно, что акции протеста объединили непримиримых противников — евроромантиков из партии «Продолжаем перемены» (ПП) и евроскептиков-русофилов, ведомых партией «Возрождение».

Причём если первые задавали тон манифестациям в столице, то «Возрождение» играло первую скрипку в областных центах.

В итоге фактически правивший Болгарией в 2025 году дуумвират лидеров партий ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и ДПС («Движение за права и свободы») потерял контроль над исполнительной властью.

Сразу после новогодних каникул будут предприняты попытки сформировать новую парламентскую коалицию. Но вероятность успеха этого предприятия крайне мала, и с очень большой вероятностью в марте 2026 года Болгарии придётся пройти через восьмые парламентские выборы за последние пять лет.

Однако вряд ли стоит ожидать от них стабилизации политической системы, ведь сейчас рейтинг либерально-консервативной партии ГЕРБ во главе с ветераном болгарской политики Бойко Борисовым составляет 25%, популярность леволиберальной ПП — почти 20%.

Далее следуют «Возрождение» (13,4%), протурецкое ДПС (12,8%), Болгарская социалистическая партия (6,4%), популистские партии «МЕЧ» (6,1%) и «Есть такой народ» (4,1%).

Учитывая исторически сложные отношения двух лидирующих политических сил, формирование двухпартийного правительства на основе Народного собрания 52-го созыва нереалистично.

Изменить расстановку сил могло бы создание собственной политической партии действующим президентом Болгарии Руменом Радевым. Глава государства сегодня обладает самым низким антирейтингом среди политиков первой величины.

По своим взглядам он близок к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и мог бы консолидировать электорат, выступающий за усиление самостоятельности от Брюсселя и прагматичную внешнюю политику.

В 2026 году его президентские полномочия завершаются, и вполне возможно, что если следующий парламент не сможет сформировать правительство, то осенью пройдут выборы как главы государства, так и нового законодательного корпуса.

На прозвучавший 10 декабря вопрос, готов ли Радев представить свой политический проект, тот многозначительно ответил, что сделает это, когда его меньше всего будут ожидать.

Параметры этого проекта, именуемого, согласно произошедшим утечкам, «Движение 3 марта» (день в 1878 году, когда благодаря России произошло свержение османского ига), является одной из главных интриг болгарской политики 2026 года.

Хотя уже сегодня с большой долей уверенности можно говорить о том, что новая политическая сила вряд ли оставит без внимания прибывающую в перманентном кризисе политическую систему страны.

Продвигаемая ЕС на своей восточной периферии модель парламентской республики на основе пропорциональной избирательной системы плохо подходит для Болгарии.

Для обретения большей политической стабильности напрашивается либо расширение полномочий президента в формировании правительства (как в соседней Румынии), либо переход к смешанной избирательной системе по венгерскому образцу.

Иначе встреча Нового года без постоянного правительства и государственного бюджета может стать прочной болгарской традицией.