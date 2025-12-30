Уходящий 2025 год стал поворотным для США. Транзит власти и возвращение в Белый дом Дональда Трампа привели к началу второй попытки организации MAGA-проекта в масштабах всей Америки.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако инерцию государственной системы и общественных настроений побороть довольно сложно.

Весь заканчивающийся год и был посвящён перезапуску модели развития США, который проходил с переменным успехом, а его последствия будут ощущаться уже в обозримом будущем.

Начинался год с театрализованной инаугурации Трампа, в ходе которой тот пообещал начать возвращение «золотого века» Америки.

Правда, никто не знает, когда этот мифический век существовал.

Он скорее объединяет какие-то черты начала XX века, скажем, протекционизм и доктрину Монро, середины прошлого столетия с экономическим расцветом, а также рубежа 80-90-х годов, завершения Холодной войны и успехов лично Трампа.

На свой второй срок, в отличие от первого, Трамп пошёл с имеющейся командой лоялистов. Почти все министерские позиции довольно легко удалось утвердить в Сенате.

Однако в работе новой администрации сходу образовались проблемы.

Первый крупный скандал разгорелся уже в феврале–марте 2025 г. — так называемый «Сигналгейт» из-за утечек информации в закрытом чате о военных операциях против хуситов. В конечном счёте он стоил карьеры советнику Трампа по нацбезопасности Майку Уолцу.

Весной же американская экономика оказалась на краю настоящего кризиса из-за попыток ввести тарифы практически против всего мира.

Рынки трясло, крупные экономики вроде Китая стали вводить ответные меры, которые сильно ударили по промышленности и агрорынку США. До конца года эти сектора так и не оправились — они продолжают находиться в рецессии.

Белому дому пришлось сдавать назад, потом снова возобновлять попытки торговых войн в течение лета и опять корректировать политику.

На бесконечных метаниях команды Трампа инсайдеры заработали миллиарды долларов на фондовом рынке США. Но были и реальные негативные последствия — скажем, количество банкротств крупных американских компаний сейчас находится на пиковых значения с 2010 года.

Вести вменяемый бизнес в условиях, когда у тебя тарифы то вводятся, то отменяются, крайне накладно.

Весь год Трамп встречался с лидерами других стран и упрашивал их инвестировать сотни миллиардов или даже триллионы долларов в американскую экономику.

Цифры рисовались буквально из воздуха, и объёмы действительно привлечённых инвестиций оцениваются лишь считанными миллиардами долларов. В массе своей они идут на рынок дата-центров, которые появляются в США, как грибы после дождя.

Индустрия искусственного интеллекта стала главным драйвером роста американской экономики в 2025 году. Надувшийся на рынках пузырь теперь грозит привести к очень серьёзным последствиям, если он начнёт лопаться в ближайшие несколько лет.

Заодно дата-центры резко увеличили нагрузку на обветшалые электросети, средний возраст которых достигает 70 лет. А стоимость электричества во многих штатах стала бить рекорды.

Американцы в целом скептически оценивают последствия первых экономических реформ Трампа. В том числе и принятие «одного большого красивого билля», который стал первой и пока единственной законодательной победой нынешней республиканской администрации. Но в первую очередь критика раздаётся в адрес вводимых пошлин.

За первый год президентства рейтинги Трампа в среднем упали с 50–52% до 38 — 40%.

Последствием сокращения его электоральной базы стало оживление Демпартии после разгрома в 2024 году. На прошедших местных выборах кандидаты-демократы выиграли практически везде — в Вирджинии, Нью-Джерси и даже в Майами во Флориде.

Сенсацией стали выборы в Нью-Йорке, на которых победил социалист и мусульманин индийского происхождения Зохран Мамдани. Он олицетворяет усиливающееся левое крыло Демпартии, которое пытается стать законодателем мод в политике.

Демократы остаются расколоты — по идеологии (на левых и центристов), по территориальному и клановому принципам и т.д. Однако есть одна общая идея, которая их скрепляет — это необходимость воевать с Трампом.

И на текущий момент подобная игра «от противного» позволяет оппонентам нынешней власти начать создавать немало проблем республиканцам. Ситуация для последних будет обостряться в 2026 году.

Тем не менее, Белому дому удаётся менять логику работы госаппарата. С момента прихода Трампа на второй срок новая команда смогла уволить несколько сотен тысяч чиновников.

Запущены чистки в спецслужбах и Пентагоне, хотя кампания по сокращению бюрократии и шла не очень последовательно из-за расколов внутри команды Трампа и ухода Илона Маска с госслужбы.

И вишенкой на торте стала публикация новой стратегии нацбезопасности США, которая уже переворачивает консенсус во всей американской внешней политике.

Впервые официальная стратегия Вашингтона предлагает восстанавливать отношения с Россией и одновременно усиливать давление на Европу, переориентировать ресурсы в сторону Латинской Америки и Азии.

Де-факто признаётся ослабление позиций США, которые уже не могут единолично контролировать все основные мировые процессы. Приходится выбирать самые приоритетные и работать там.

Два этапа торговой войны Трампа с Китаем закончились для США фиаско, которое вынудило Белый дом устроить временное перемирие в отношениях с Пекином. Однако от логики конкуренции с Поднебесной Вашингтон не уходит.

Ситуация вокруг Тайваня остаётся стабильно напряжённой на фоне новых поставок вооружений из Америки, а также ответных учений китайской армии.

Да и торговые противоречия не улажены, они лишь на время отодвинуты в сторону. Китай отказался от закупок сжиженного газа и сои из США, ограничил поставки редкоземельных металлов, что поставило американскую промышленность на грань катастрофы.

Трампу пришлось идти на значительные уступки, смягчать тарифное давление и разрешать поставки передовых чипов в Китай, де-факто убирая санкции времён Джо Байдена. Такого в современной истории США ещё не происходило.

В течение года продолжались и бесконечные метания вокруг Украины. Один дедлайн за другим проваливался, переговоры с Киевом шли ни шатко ни валко.

В учебники истории войдёт эпизод с перебранкой с участием Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

С того момента Киев подписал подзабытую редкоземельную сделку и всячески, но безуспешно, пытался склонить Трампа на свою сторону. Но поставки военной и финансовой помощи к концу года свелись к самому минимуму.

Для России 2025-й стал годом третьей за последние четверть века попытки перезапуска отношений с США.

Первая была в начале каденции Джорджа Буша-младшего, когда Россия и Америки сблизились после «терактов 9/11». Вторая происходила уже при Бараке Обаме.

Сейчас всё упирается в неразрешённый украинский кризис и нежелание европейской «партии войны» подстраиваться под повестку Трампа.

Но прорывы всё же были — от первых переговоров на Ближнем Востоке до президентского саммита в Анкоридже.

Похожие колебания наблюдаются и в Европе.

Ещё в феврале на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о начале идеологического крестового похода против либеральных элит Европы.

С того момента на выборах в Чехии и в президентской гонке в Польше смогли выиграть правые. Но в Румынии повлиять на исход выборов команде Трампа толком не удалось.

Следующий год в этом плане будет показательным.

Пока же ситуация остаётся подвешенной — что внутри США, что в отношениях с остальным миром. И происходит это на фоне сильнейшего раскола внутри Америки влияет на все реформы Трампа — они могут либо заглохнуть, либо привести к масштабным последствиям.

Вопрос лишь в том, куда качнётся маятник.