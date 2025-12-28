2025 год охарактеризовался для Финляндии стабильно плохой социально-экономической ситуацией. Экономика лежит в депрессии, в стране огромное количество получателей пособий, а юго-восточные регионы пребывают в перманентном кризисе.

ИА Регнум

При этом Суоми милитаризируется, превращая себя в северный бастион НАТО на границах с Россией.

Тем неожиданней выглядит активность президента страны Александра Стубба, который, невзирая на свое реноме русофоба, пытается играть активную роль в переговорном процессе между Россией и западным блоком.

Экономическое пике

В 2025 году экономика страны продолжала находиться в положении «больного человека». В стране массово закрываются предприятия самого разного профиля. Причина этого кризиса комплексная.

Во-первых, негативно сказывается замедление экономического развития нынешних ключевых торговых партнеров Суоми — Швеции, Германии и Эстонии. Во-вторых, по хозяйству страны больно бьют введенные государством меры жесткой бюджетной экономии. В-третьих, Финляндия никак не может оправиться от обрыва связей с Россией.

Ссора с восточным соседом сказывается и в большом, и в малом — от проблем финских деревообработчиков, лишившихся дешевого сырья, до бед национального авиаперевозчика Finnair, вынужденного теперь прокладывать обходные маршруты в Азию.

Особенно плохо приходится юго-восточным регионам страны, непосредственно примыкающим к России и ранее жившим за счет туризма.

Недавно в издании Bloomberg была опубликована статья, в которой рассказывается о ситуации в приграничном городе Иматра, крупнейшем населенном пункте финской провинции Южная Карелия.

В статье широкими мазками нарисована картина развала и уныния. Закрытие финнами границы с Россией и введенный ими еще ранее запрет на въезд российских граждан нанесли, как выражается Bloomberg, «сокрушительный» удар по экономике этого региона.

Но плотно обосновавшийся в этих местах кризис не ограничивается одними лишь сферами торговли и туризма. Труднейшие времена наступили и для местной промышленности, и для авиасообщения.

Экономический упадок, чувство безнадеги и страх перед Россией — вот три главные эмоции, господствующие сейчас в Южной Карелии.

Финские СМИ пишут, что в последнее время в стране наблюдается всплеск популярности торговых точек, где продают товары секонд-хенд. Треть жителей страны признались в перепродаже подарков, полученных на нынешнее Рождество.

Стремлении финнов к экономии вполне объяснимо. Государственное статистическое управление свидетельствует, что граждане уже четвертый год подряд сталкиваются с нарастающими финансовыми трудностями.

Хуже всего приходится неполным семьям с детьми — их доля составляет 18,4% от общего числа домохозяйств, находящихся под угрозой бедности. Ухудшение положения с 2021 года отмечается и в полных семьях с детьми: доля таких семей, где сводят концы с концами, выросла с 5,7 до 8,9%.

Финское социальное ведомство Kela отменило в этом году рождественские каникулы из-за огромного количества заявок на получение пособий. В стране официально зарегистрировано более 330 тыс. безработных — это 10,3% трудоспособного населения. Среди стран ЕС с самой высокой безработицей Финляндия заняла второе место, уступив только Испании.

Расходы бюджета на пособия по безработице всё возрастают, уже перевалив за ежегодную сумму в 4 млрд евро. Однако правительство премьер-министра Петтери Орпо настойчиво ищет возможности сэкономить на этой статье расходов.

В частности, планируется ввести универсальное пособие по безработице, для получения которого потребуется долго доказывать свою потребность в финансовой поддержке: проверять станут жестко.

Неудивительно, что, судя по итогам свежего опроса, только пятая часть опрошенных граждан довольна деятельностью правительства по балансировке экономики.

Но финская госпропаганда пытается ободрить соотечественников: в период с августа по октябрь в промышленном секторе появились новые рабочие места. В октябре работающих было на 25 000 больше, чем в то же время год назад.

Благодетелем финнов оказался президент США Дональд Трамп, объявивший о намерении закупить у Суоми сразу одиннадцать новых ледоколов. Это вызвало оживление в финском судостроительном секторе, который благодаря рекламе от Трампа стал получать заказы и от других стран.

Панический ужас перед Россией

Судя по итогам опросов, свыше 80% финнов считают, что Россия им угрожает. Такой процент неудивителен, учитывая, как усердно финские СМИ промывают мозги сограждан.

Страхи уже переходят в психоз: те финны, что обитают непосредственно рядом с российской границей, постоянно приглядываются и прислушиваются, чтобы не упустить момент, когда «начнется».

Издание The New York Times недавно сообщило, что у граждан Финляндии резко вырос интерес к бомбоубежищам.

В стране существует обширная сеть бомбоубежищ, которые еще со Второй мировой войны на протяжении многих десятилетий устраивались в искусственных пещерах, пробуренных в скальных породах.

В настоящее время эти объекты используются в мирных целях: в качестве парковок, пространств для перформансов, аквапарков и даже картинговых трасс. Как пишет NYT, теперь, когда «Россия поднимает голову», нервничающие финны хотят знать, где находятся ближайшие укрытия.

При таких умонастроениях не удивительно, что большинство финнов одобрительно относятся к милитаризации своей еще недавно нейтральной страны и максимальному ее включению в деятельность структур альянса НАТО, который должен «защитить» их от РФ.

В 2025 году в городе Миккели (административный центр провинции Восточная Финляндия, находящийся неподалеку от границы с Россией) заработал армейский подштаб Североатлантического альянса и стала формироваться бронетанковая бригада НАТО.

Миккели выбран по двум причинам: во-первых, в городе уже имелись штабные структуры финской армии; во-вторых, там есть аэропорт.

Бригаду же альянс намерен дислоцировать в Лапландии, личный состав разместится в окрестностях населенных пунктов Ивало, Соданкюля и Рованиеми. Снабжение ее оружием идет через порт Кеми и по железной дороге из Норвегии и Швеции.

Сейчас в Лапландии идут непрерывные учения, что вызывает возмущение коренных обитателей этих мест саамов: военные вытаптывают и уничтожают оленьи пастбища.

В декабре 2025-го в Финляндии состоялся первый в истории саммит стран «Восточного фланга» ЕС. Этот новый формат объединил саму Финляндию, а также Швецию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию и Болгарию. Участники мероприятия обсуждали «усиление совместного военного потенциала против Москвы».

Поскольку они, дескать, находятся «на передовой», все им должны дать денег и оружие. «Расходы по обеспечению безопасности в регионе не должны ложиться на плечи отдельных стран, — приводит Politico мнение представителей «фланга». — Лидеры хотят, чтобы ЕС предложил им новые финансовые возможности, закрепленные в бюджете Евросоюза».

В целом каких-то прорывных решений на этом саммите принято не было, а сама обстановка напоминала, по словам наблюдателей, сеанс коллективной терапии.

Кто оказался в несомненном выигрыше от текущей ситуации, так это предприятия военно-промышленного комплекса. В частности, очень хорошо сейчас живется финско-норвежскому концерну Patria, специализирующемуся на выпуске бронетехники.

Под занавес 2025 года Patria заключила крупнейший в своей истории контракт: она обязалась поставить бундесверу большую партию бронетранспортеров на общую сумму более 2 млрд евро.

Переговорщик Стубб

В 2025 году президент Финляндии Александр Стубб внезапно стал фигурировать в качестве сторонника переговоров России и западного блока. В России этот персонаж воспринимается оголтелым русофобом, но по факту он таковым не является.

Например, когда Стубб в 2014–2015 гг. был премьер-министром, то он работал над развитием экономических отношений с Россией — до того усердно, что удостоился упреков в чрезмерной «русофилии», неуместной на фоне, как привыкла выражаться западная пропаганда, «аннексии Крыма».

Уже после того, как победа Стубба на президентских выборах в начале 2024 года стала свершившимся фактом, местная пресса растиражировала интереснейшее мнение политолога Йоханны Райнио-Ниеми.

Она предположила, что Финляндию «могут попросить» выступить в качестве посредника между Западом и Россией.

И новоиспеченный президент по факту это предположение подтвердил. Рассказывая о формировании своей администрации, он сказал, что ему понадобятся люди со связями в МИДах и министерствах обороны других стран западного блока, специалист по НАТО, а также «человек с большим опытом мирных переговоров».

На время все эти прогнозы забылись. Почти полтора года президентского срока Стубб вел себя обычно для среднестатистического европейского лидера, произнося дежурные фразы о «единстве с Киевом» и готовности «поддерживать Украину столько, сколько понадобится».

Но когда минувшим летом президент Финляндии отправился в Вашингтон, он сделал там заявления, сразу привлекшие к нему широкое внимание. Александр Стубб напомнил, что у Финляндии и России есть протяженная граница и история взаимных конфликтов в прошлом. «Мы нашли решение в 1944-м, и мы найдем решение в 2025 году», — сказал он.

Журналисты тут же спросили у него: подразумевал ли он, рассуждая об исторических аналогиях, что Украине следует готовиться к уступке территорий — по образцу Финляндии в 1944-м. Но так далеко Стубб зайти не осмелился.

Впрочем, это не особенно важно — если бы он прямо сказал, что Киеву надо отказаться от претензий на Донбасс, то тут же был бы съеден своими политическими противниками.

С тех пор Александр Стубб неоднократно делал разные заявления, так или иначе сводившиеся к необходимости начала переговорного процесса и доведения его до успешного завершения.

Кроме того, он в противовес льющейся из всех щелей пропаганды о «грядущей агрессии России» заявил в декабре 2025-го, что Москва не заинтересована в нападении на страны НАТО, по крайней мере, прямо сейчас.

Правда, объяснил он это созданным НАТО «сдерживающим фактором», но таковы правила политеса в западном сообществе, где нельзя говорить о доброй воле России.

Кроме того, Стубб, по выражению британского публициста Марка Галеотти, «осторожно» поддержал мнение о том, что европейским лидерам необходимы прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным.

15 декабря президент Финляндии сообщил, что окончание боевых действий на Украине ближе, чем когда-либо. В интервью для финской аудитории Стубб в рамках прогрева публики заявил, что «справедливый мир» на Украине маловероятен, а вот территориальные уступки со стороны Киева вполне возможны.

Такая активность президента на переговорном треке может иметь лишь одно объяснение: он надеется поправить дела своей страны за счет хотя бы частичного возобновления экономического взаимообмена с Россией после достижения мира.

Мысль о том, что интересы Суоми требуют открытия границы с Россией и возобновления торговли, звучала в 2025 году в Финляндии всё чаще. Экономисты, бизнесмены, администрация приграничных муниципалитетов заявляют, что это абсолютно необходимый шаг, если страна хочет вылезти из экономической пропасти.

И, видимо, Александр Стубб разделяет это мнение.