2025 год стал годом реанимации переговорного процесса с Западом. Сперва его начала пришедшая к власти администрация Дональда Трампа — под возмущенные крики со стороны демократов, европейцев и украинцев. А затем уже и отдельные европейские лидеры вынуждены были признать, что без переговоров никак — и речь идет не только о премьер-министрах Венгрии Викторе Орбане и Словакии Роберте Фицо.

«Я считаю, что нам, как европейцам и украинцам, полезно найти правильную основу для возобновления обсуждений с Москвой», — вымучил из себя президент Франции Эммануэль Макрон, некогда бывший одним из главных европейских «ястребов» в российском вопросе.

Все эти слова, эти переговоры являются своего рода признанием западных элит в том, что им не удалось нанести стратегическое поражение России. Не удалось — и не удастся ни на одном из четырех ключевых направлений.

Так, Западу не удалось нанести России стратегическое поражение на фронте.

Возникшие в конце 2022 года надежды на это начали рушиться почти сразу, и в 2025 году полностью рассыпались.

Российская армия в этом году показала рекордный с начала СВО темп, наступая по всему фронту и с каждым днем освобождая все новые территории. ВСУ выбиты из провозглашенных ими «фортеций», таких как Красноармейск, Димитров, Часов Яр, Дзержинск, Гуляйполе.

Разгромлены элитные части ВСУ на курском направлении, на очереди освобождение новых больших территорий.

При этом впервые, пожалуй, со второй половины 2022 года российская армия проводит успешные наступления и штурмы городов одновременно на нескольких направлениях (в одно и то же время брались Гуляйполе, Димитров, Красноармейск, Северск и Красный Лиман).

Всё это показывает как возросшее мастерство российских войск — так и нарастающие проблемы киевских подразделений. Как с точки зрения падения качества личного состава (а чего еще ожидать при насильной мобилизации), так с точки зрения проблем с поставками оружия.

НАТО не сможет нанести стратегическое поражение России, констатировал отставной генерал итальянской армии Марко Бертолини в порталу L’antidiplomatico.

«Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание войны означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в войне, которая должна была привести к «стратегическому поражению» Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО», — приводило издание слова натовского военного.

Идея Европы о том, что она сможет давать Украине всё, что нужно для войны, провалилась — как и надежда на то, что российская экономика не сможет вытягивать войну. Отсюда и отрезвление даже у недавних «ястребов», таких как чешский президент Петр Павел, заявивший: «Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к… серьезному ущербу для наших экономик».

И здесь возникает второе стратегическое поражение Запада — на экономическом фронте.

Экономика не схлопнулась

В начале года лондонская Financial Times констатировала, что меры по экономическому давлению на Россию не возымели ожидаемого действия. «Экономическая война Запада потерпела неудачу», — прямо отмечалось в публикации. Россия сохраняет стабильность, в том числе благодаря компетентности и свободе действия минфина и Центрального банка, констатировали эксперты FT.

При этом каждая попытка выстроить «эффективный санкционный режим» в отношении главной статьи экспорта России — углеводородов (будь то запрет импорта нефти теми или иными странами, или ограничение судоходоства), заканчивается тем, что Москва находит пути обхода, отмечали аналитики Financial Times.

«Путину удалось перестроить экономику под нужды боевых действий, несмотря на жесткий санкционный режим Запада. При этом силовой блок не поглотил всю хозяйственную жизнь страны», — констатировал в декабре германский журнал Focus.

«Все западные проклятия: крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и максимальная политическая изоляция — не сбылись», — констатирует германское издание.

В том, что Западу не удалось нанести санкционное поражение, нужно отдать должное профессионализму российского правительства, сумевшему оперативно найти эффективные инструменты обхода санкций. И речь не только о танкерном флоте, о котором писали все западные СМИ.

Речь о налаживании в 2022 и 2023 годах каналов импорта станков, позволивших российской промышленности бить нынешние рекорды.

Речь о торговых схемах, которые позволили импортировать значительную часть тех потребительских товаров, к которым привыкли россияне.

Речь о валютном контроле, сдержавшем инфляцию.

Однако помимо правительства в выживании российской экономики отметились и другие. Например, частный бизнес, сумевший увидеть возможность и оперативно закрыть те ниши, которые оставили западные конкуренты. Благодаря им и началось настоящее импортозамещение.

Отметились и добросовестные иностранные партнёры, которые тоже поспешили занять освободившееся место на российском рынке. Например, тот же китайский автопром. Притесняемый на европейских рынках, он нашёл себя в России и сейчас продаёт тут огромное количество машин.

Ещё большими успехами отличаются китайские высокотехнологические бренды, благодаря которым сейчас россияне массово пересаживаются с западных телефонов, холодильников и т.п. на не менее качественные китайские образцы.

Ну и наконец значительную часть в сохранении экономики сыграл российский потребитель, который стойко пережил все тяготы первых лет войны. Потребитель, который вместо того, чтобы плакать от ухода западных брендов, живет мыслью о победе.

А все потому, что западные страны не смогли нанести России стратегическое поражение на третьем фронте — ментальном.

Патриотический подъем

«Верите или нет, Россия — великая!», — под таким заголовком в сентябре вышла большая публикация в британском издании The Spectator. Автор — публицист Джеймс Делингпоул — под величием понимает не только экономическую стабильность с 13-процентной налоговой ставкой и полные полки супермаркетов, но и поведение людей на улицах.

«Люди сдержанны, но вежливы, вдумчивы и зачастую очень культурны», — констатировал Делингпоул. Никакой паники, а также опасности ножевых ранений «в лондонском стиле» или признаков протестных настроений, британский гость не отметил.

Когда европейские политики вводили визовые санкции (рассказывая о том, что поездки в Европу — это не право россиян, а привилегия), когда они отменяли российскую культуру и демонизировали Россию, то рассчитывали на лояльность со стороны взращивавшегося ими «креативного класса».

Рассчитывали на то, что молодёжь Москвы, Санкт-Петербурга и других городов выйдет на улицы с требованием немедленно прекратить войну и вернуть Россию в так называемое сообщество цивилизованных стран, чтобы они снова смогли покупать западную одежду и кататься на чашечку кофе в Европу.

Однако произошло совершенно обратное — в России начался и до сих пор продолжается небывалый патриотический подъем. Сотни тысяч граждан пошли на фронт сначала как добровольцы, а потом как контрактники.

Миллионы и десятки миллионов участвуют в волонтёрском движении, помогая фронту деньгами, оружием, техникой и всем, чем могут.

Флаг, образ солдата, патриотизм, российская культура — все это в глазах россиян стало сакральным.

И чем больше Европа пытается давить на Россию, чем больше она поддерживает террористическую деятельность киевского режима, чем больше занимается культурным и даже физическим геноцидом русских, тем большее отторжение вызывает в глазах россиян, у которых проснулся принцип «русские не сдаются».

И слова в российских внешнеполитических доктринах о том, что нам теперь будет очень сложно восстановить отношения с Европой, полностью отражают отношение граждан страны в целом.

Все эти неспособности Запада нанести России стратегическое поражение на фронте, в экономике и в головах россиян определили и четвертую неспособность — нанести ей поражение в мировой политике.

Вместо изоляции — глобальная поддержка

Страны-члены Евросоюза признали провал стратегии изоляции России, написал в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, делясь впечатлениями от августовского онлайн-саммита ЕС.

Во многом прорыву политической блокады, которую пытался выстраивать Запад, поспособствовал августовский же саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

«Рукопожатие на Аляске свидетельствует: попытка Запада дипломатически изолировать Россию провалилась», — констатировала тогда швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

«Встреча рассматривается как победа Путина, которого на протяжении нескольких лет не принимали на Западе. Теперь он фактически вышел из дипломатической изоляции, в которой находился в течение последних трёх лет», — отметила The New York Times.

Но другие западные СМИ признали, что Россия и не находилась в международной дипломатической изоляции.

Все больше стран-членов ООН отказываются голосовать за антироссийские резолюции, отмечало агентство Reuters.

«Индия демонстрирует стремление восстановить стратегическую автономию и не позволит западным странам диктовать ей дипломатические решения», — так встречу Путина с премьером Нарендрой Моди комментировала парижская Le Monde.

«2025 год сложился в пользу России и обнажил слабость Европы»,— отмечал немецкий журнал Focus.

Мир всегда любит сильных, решительных и тех, кто воюет за справедливое дело. И Россия за годы войны доказала, что соответствует всем этим критериям.

Что она может защищать себя, не склонится перед любым давлением, а ее требования справедливы. Не случайно Владимир Путин разъяснял нашим партнёрам причины СВО и готовность идти до победы.

В итоге Россия не только сорвала попытки изоляции, не только смогла сохранить отношения с лидерами развивающегося мира (делом помогавшими Москве в войне с Западом), не только навязать оппонентам свое видение конфликта и путей его решения.

Россия смогла добиться того, что самые продвинутые и реалистичные западные лидеры — тот же президент США Дональд Трамп — фактически приняли нашу концепцию многополярного мира.

Поэтому Владимира Путина по праву можно считать самым успешным дипломатом 2025 года. Успешным, и, что самое важное, конструктивным — ведь фактическая победа России над Западом сможет привести к построению нового, более справедливого и устойчивого мира.