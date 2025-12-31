В 2025 году российские войска почти без остановок вели наступление по всей линии фронта.

Все стоящие перед страной задачи выполняются в соответствии с замыслом СВО, утвержденным и разработанным Генеральным штабом, подчеркнул Верховный главнокомандующий Владимир Путин 27 декабря во время посещения командного пункта Объединённой группировки войск.

«Хорошими темпами, действительно, осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. На Донбассе и в Запорожской области наступление идет по всей линии боевого соприкосновения. Российские войска наращивают давление на формирования ВСУ», — отметил Путин.

На совещании по ситуации в зоне СВО, которое прошло 29 декабря, начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проинформировал президента: за 2025 год ВС России освободили 6460 кв. км территории и 334 населенных пункта в зоне спецоперации.

По данным Герасимова, только в течение декабря ВС России освободили более 700 кв. км территории.

«Всё идет по плану, очень динамично. Действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год», — в свою очередь подчеркнул, выступая на совещании 29 декабря, министр обороны Андрей Белоусов. Глава военного ведомства добавил, что боевая работа идет с опережением темпов, которые планировались изначально.

Ранее, 17 декабря Белоусов отметил, что в этом году группировки войск «Восток», «Центр» и «Запад» увеличили темпы операций в 1,5–2 раза по сравнению с 2024-м.

Начавшись с контрнаступления в курском приграничье, фронтовой 2025-й продолжился прорывом российских войск в Донбассе и разгромом крупных украинских группировок на юго-западе и северо-западе ДНР и на двух направлениях в Запорожской области.

Бои в приграничье: операция «Поток»

Ключевым событием весны стала операция российских войск в Курской области. Летом 2024 года ВСУ вторглись на территорию региона и заняли приграничную часть Суджанского района.

По данным Министерства обороны, под контролем врага временно оказалось 1268 кв. км территории. После того как наступление было остановлено, наши военные начали постепенно блокировать зону вторжения, а к осени перешли в контрнаступление.

Большую роль сыграли формирования Корейской народной армии, оказавшие российским войскам поддержку в ходе контрнаступательной операции.

Уже к середине января удалось освободить 801 кв. км — 63,2% от изначально захваченной территории. Но под контролем ВСУ всё ещё оставался райцентр — город Суджа, подступы к которому были серьезно укреплены.

Здесь российские войска предприняли сопряжённый с рисками, но принёсший успех тактический маневр. В ночь на 8 марта штурмовые подразделения скрытно прошли через технический тоннель газопровода, что позволило выйти в тыл украинским позициям на подступах к Судже.

Операция «Поток» стала переломным моментом. В тылу украинских войск начался хаос, после чего ВСУ были вынуждены начать отступление.

Уже 13 марта Суджа была взята под контроль российской армии, а в течение следующих недель продвижение продолжилось по долине реки Локня. К 26 апреля было объявлено о полном завершении операции в Курской области.

Как рассказал на итоговом совещании 2025 года Валерий Герасимов, военные из КНДР серьёзно помогли и в разминировании освобождённых территорий.

Боевые действия привели к большим потерям в ВСУ — утрате военной техники и кадровых военных, отмечал начальник Генштаба.

«Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тыс. человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше», — подчеркнул Герасимов в докладе Верховному главнокомандующему.

Начальник Генштаба добавил: во время операции по освобождению было уничтожено свыше 7,7 тыс. единиц военной техники ВСУ, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 БТР и около 2,3 тысячи других боевых бронированных машин.

Зимне-весенняя кампания в Донбассе

Параллельно с контрнаступлением в Судже российские войска зимой 2025 года начали наступление в Донбассе в направлении агломерации Красноармейск — Димитров (Покровск и Мирноград в киевской терминологии). Плотная застройка превращала промышленный центр Красноармейск и его город-спутник в серьёзный укрепрайон ВСУ.

К 11 января российские войска взяли Курахово — крупный логистический узел. Захват города затруднил снабжение украинских подразделений на линии Селидово — Красноармейск и ослабил устойчивость украинской обороны на всём участке фронта.

В течение зимы-весны ВСУ неоднократно пытались выстроить на подступах к городу стабильную линию обороны, что зачастую было сопряжено со скандалами.

Командование украинской армии неоднократно обвинялось в том, что самые «горячие» направления затыкают подразделениями из мобилизованных, которые оставляют позиции и фронт при первых признаках российского наступления.

В начале февраля российские войска также завершили операцию по освобождению Дзержинска (Торецка) — города, игравшего важную роль для снабжения украинских войск северо-западнее Донецка. Контроль Дзержинска позволял ВСУ на протяжении многих лет обстреливать Горловку.

В городе была создана плотная сеть укреплений, что усложнило ведение боевых действий. Однако штурмовые подразделения российской армии обошли основные укрепленные украинские позиции, окружили центральные районы города и вынудили противника отступить.

Установление контроля над Дзержинском позволило силам группировки войск «Центр» развернуть дальнейшее наступление на север — в направлении Константиновки.

Летние бои — путь на Красноармейск

Перед началом российского наступления оборона Красноармейского района опиралась на две линии снабжения: через Родинское на Харьковскую область и по трассе Е-50 через Павлоград, при этом последняя считалась основной. К началу июня российские войска вышли к западным окраинам Красноармейской агломерации, освободили Новоэкономическое и Шевченко Первое, расширив плацдарм вдоль трассы Красноармейск — Константиновка.

Штурмовые подразделения начали обход города с севера и вышли к Родинскому, взяв под контроль трассу на север, что создало полуокружение украинского укрепрайона. Попытки ВСУ стабилизировать линию фронта по реке Казённый Торец успеха не принесли.

В середине августа российские войска прорвали линию фронта, углубившись на 20-25 км в направлении Доброполья, что парализовало снабжение Красноармейска.

Одновременно на северо-востоке Харьковской области передовые подразделения подошли к Купянску, выйдя к трассе Н-26 и создав угрозу снабжению ВСУ. Недостаток резервов и переброска сил на другие участки фронта ослабили украинскую оборону.

Летом также был освобождён Часов Яр. Контроль над городом с прилегающими господствующими высотами и укреплённой промышленной зоной позволил взять под огневой контроль центральную часть ДНР и ключевые маршруты ВСУ.

Новая конфигурация фронта открыла возможность давления на Константиновку и дальнейшего наступления на север Донбасса.

Освобождение Красноармейска

В начале осени операция по разгрому красноармейской группировки ВСУ перешла в завершающую фазу.

К сентябрю российские войска вышли к внешнему контуру городской агломерации. Были зачищены лесополосы и опорные районы на окраинах, что позволило расширить зону контроля и создать условия для давления на оборону ВСУ сразу на нескольких флангах.

В первые недели сентября основные боевые действия сместились на северный участок выступа. Здесь российские войска удерживали и постепенно расширяли вклинение в оборону противника, втягивая резервы ВСУ в локальные бои.

Попытки украинских военных стабилизировать обстановку за счёт переброски подразделений с соседних направлений не привели к восстановлению сплошной линии обороны.

К концу октября на Красноармейско-Димитровском направлении соединения 2-й и 51-й армий, наступая по сходящимся направлениям, сформировали тактическое окружение украинской группировки в районе Красноармейска. Российские войска вошли в городскую застройку на нескольких направлениях, начав зачистку города.

Нашим бойцам удалось продвинуться в южных и центральных районах и перейти железнодорожную линию, разделяющую город на две части.

В течение осени враг неоднократно пытался отбить потерянные территории и даже задействовал спецназ, переброшенный на вертолетах, однако российские войска пресекли все попытки прорыва.

1 декабря Валерий Герасимов доложил Путину, что Красноармейск полностью освобожден. Остатки группировки ВСУ в Димитрове были взяты в клещи, а затем и успешно «заклёпаны» в котле.

27 декабря начальник Генштаба доложил президенту о завершении освобождения города-спутника. Тогда же стало известно о полном взятии под контроль города Родинское к северу от агломерации Красноармейск — Димитров.

Украинским военным остаётся только делать хорошую мину при плохой игре. Как сообщило Минобороны России 31 декабря, ВСУ при помощи дронов «Баба-яга» попытались установить украинские флаги в освобожденных нашими военными Димитрове, Красноармейске и Родинском.

Киевский режим пытается убедить население и западных спонсоров в том, что украинские подразделения якобы сохраняют присутствие в этих городах, отметили в нашем военном ведомстве.

Осень-зима: «сковывание» ВСУ в приграничье

Осень и начало зимы также были отмечены боями в стратегически важном городе на реке Оскол в Харьковской области — Купянске.

Связывание ВСУ длительными сражениями за Купянск и его окрестности лишает неприятеля важного железнодорожного и логистического узла, через который обеспечивались действия на востоке Харьковской области, у границы с ЛНР.

Бои в Приосколье оттянули в этот район часть ресурсов ВСУ в регионе в целом и в районах, граничащих с Белгородской областью, чем воспользовались соединения группировки войск «Запад».

2 ноября российские войска завершили штурм города Волчанск на севере Харьковской области и продолжили с боями продвигаться южнее, создавая буферную зону вдоль границы с Белгородской областью.

В декабре ВС России продолжили занимать сёла в сумском приграничье, что призвано обезопасить Курскую область. 29 декабря командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщил на совещании с участием президента: бойцы расширили полосу безопасности на этом участке фронта до 16 км в глубину.

Нашим военным осталось менее 20 км до города Сумы, также отметил генерал-полковник Никифоров.

Как подчеркнул начальник Генштаба Герасимов на совещании 31 декабря в пункте управления группировки «Север», наши военные уже контролируют около 950 кв. км территории в Сумской и Харьковской областях. Очищено от противника 32 населенных пункта — 18 в Сумской области и 14 в Харьковской. Самый крупный — Волчанск.

Верховный главнокомандующий поставил перед войсками задачу в 2026 году продолжить расширение полосы безопасности для защиты приграничных регионов, отметил Герасимов.

Ноябрь–декабрь: курс — на Северск

В первые недели зимы российские войска начали наступление на город Северск в Донецкой области.

Развитая система фортификаций, сложный лесисто-овражный рельеф и насыщенность обороны позволяли украинским формированиям удерживать этот участок фронта на протяжении нескольких лет.

Ситуация начала меняться после стабилизации линии фронта вокруг Северска и освобождения прилегающих территорий, прежде всего Серебрянского леса.

Это позволило российским войскам выйти к городу с нескольких направлений и взять под огневой контроль основные маршруты снабжения.

К концу сентября Северск оказался в полуокружении, переброска резервов ВСУ была существенно затруднена, а утрата высот лишила противника возможностей эффективной корректировки огня. В городе стали фиксироваться признаки дезорганизации управления и замена боеспособных частей подразделениями территориальной обороны.

Штурм проходил поэтапно: с блокированием группировки, комплексным огневым воздействием и постепенным продвижением малыми пехотными группами в городской застройке.

После прорыва обороны на северных подступах и расширения зоны контроля в южной части города российские войска выбили ВСУ из Северска и к 11 декабря освободили город.

Освобождение Северска, так же как и эффективная работа в Константиновке, позволяют нашим военным полностью освободить территорию Донбасса, подчеркнул президент в ходе совещания 29 декабря.

Он отметил: бойцы группировок войск «Запад» и «Центр» демонстрируют хороший темп продвижения на этих важных направлениях.

Декабрь: прорывы от Степногорска до Гуляйполя

Успехом ВС России стало и продвижение на двух направлениях в Запорожской области.

На западе региона, у берегов Днепра и бывшего Каховского водохранилища после двух недель ожесточённых боёв неприятеля выбили из посёлка Степногорск, менее чем в 20 километрах южнее центра области — Запорожья.

Появилась информация о продвижении наших военных в северном направлении по трассе М-18 и о высадке десанта на позиции в селе Приморское, расположенном севернее Степногорска. Передовые соединения группировки «Днепр» находятся в 15 км от южной окраины Запорожья, доложил 29 декабря президенту Путину командующий группировкой, генерал-полковник Михаил Теплинский.

Одновременно наносятся удары по подразделениям ВСУ у города Орехов.

Восточнее ВС России взяли под контроль город Гуляйполе, о чём президенту сообщили 27 декабря. Гуляйполе с 2023 года использовался как база для «контрнаступа» украинской армии, оказавшегося малорезультативным. Позже город стал частью фортификационной линии обороны ВСУ от Степногорска на западе через Орехов на восток, к реке Волчьей.

Долгое время штурм города с юга был для наших военных сложной задачей. ВСУ, превратившие многоэтажки в огневые позиции, простреливали окружающую степь. Но к осени 2025 года российские войска, наступающие из Донбасса, форсировали реки Гайчур и Волчья, выйдя к городу с севера.

К концу ноября бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль северную и восточную части города.

Противник попытался стабилизировать линию фронта по течению реки Гайчур, которая разделяет город на две части (большую западную и меньшую восточную), однако это лишь на время притормозило наступление российских войск. В дальнейших сводках из Гуляйполя говорилось о спешном бегстве украинских военных из города.

«Мы находимся в центре города. Гуляйполе освобождено практически полностью, осталось несколько улиц», — передавало ТАСС слова бойца «Востока», одного из тех, что занял брошенный командный пункт батальона 102-й бригады украинской теробороны. Показательно, что вээсушники бросили в штабе документацию, оперативные карты, флешки с ценной информацией и даже незаблокированные телефоны.

После освобождения Гуляйполя ВС России продолжают продвижение севернее, в районе села Терноватое, которое рассматривается как один из ключевых этапов для дальнейшего наступления в Запорожской области. На левом берегу реки Гайчур сформированы два крупных плацдарма, создающие условия для развития наступления.

Президент на совещании 29 декабря поручил в ближайшее время продолжить наступление.

Итоги

С 1 января по 1 декабря 2025 года российские войска взяли под контроль более 6 тысяч квадратных километров территории. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, резюмируя итоги года. Эта цифра на треть превышает прошлогодние показатели.

В результате действий российской армии был на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил.

«Силовые структуры Украины потеряли практически 500 тыс. военнослужащих. Благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», — отметил министр.

Только за ноябрь было освобождено более 700 квадратных километров территории. Последовательное освобождение Дзержинска, Красноармейска, Димитрова, Северска создает угрозу окружения для группировки ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, которая, по сути, остается единственным укрепрайоном противника в Донбассе.

Правительство России неоднократно подчеркивало, что весь регион, являющийся конституционной территорией страны, будет освобожден. Путем переговоров или в ходе наступления армии.