Можно сказать, что в уходящем, 2025 году лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган шел от успеха к успеху. Судите сами.

До сих пор не улеглась эйфория от смены власти в соседней Сирии. И, надо сказать, оправданно: Турция после бегства Башара Асада стала главным игроком в Сирии. Турецкие чиновники, включая главу разведки Ибрагима Калына и министра иностранных дел Хакана Фидана, стали первыми зарубежными гостями в Дамаске. Анкара стала главным патроном нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, выступая посредником между ним и Европой.

Благодаря медиаторству Эрдогана аш-Шараа, ранее объявленный американскими властями в розыск как террорист, встретился в Эр-Рияде с президентом США, а потом отправился в Белый дом. А уже в начале февраля новый сирийский лидер приезжал в турецкую столицу и благодарил Эрдогана за поддержку.

Усиление в Сирии стало преимуществом, но принесло Анкаре и немалые проблемы.

Освоение турками военных баз в Хомсе, Хаме и Дамаске, включая бывшую иранскую базу Т4, не понравилось Израилю, и его армия разбомбила их в конце апреля — начале мая.

Кроме того, усиление турецких карт не помогло решить курдскую проблему. Сразу после переворота в Дамаске Фидан говорил, что если аш-Шараа не разберется с курдскими ополченцами из SDF и YPG, то за него это сделают турецкие ВС. Сейчас такой посыл воспринимается в партии Эрдогана немного токсично.

И Анкара терпеливо ждет, чтобы Дамаск договорился с курдами и интегрировал их в единую Сирию.

Надежды на Трампа оправдались, но…

Расчет на улучшение отношений с США при Дональде Трампе и ставка на его победу оправдались. Республиканец победил и сразу после инаугурации приступил к нормализации связей с Турцией.

Он хвалил Эрдогана за «захват» Сирии, посреднические усилия в Газе и на Украине, называл своим другом и «великим лидером». Президент США отчитывал израильского премьера Биньямина Нетаньяху из-за конфликта с Турцией и сделал Эрдогана одним из четырех подписантов мирной декларации по Газе.

Во внутриполитические дела Эрдогана Трамп не лезет и ни слова не сказал про арест главного оппозиционера Экрема Имамоглу в марте.

Важной вехой турецко-американских отношений стал визит Эрдогана в Белый дом. Стоит напомнить, что Джо Байден за четыре года своего турецкого коллегу так и не принял.

На встрече 25 сентября Трамп продолжал нахваливать партнера по НАТО, а еще до начала переговоров даже намекнул на отмену санкций по истребителям F-35, в знак чего прикрепил значок самолета на лацкан своего костюма.

Однако своему принципу «ничего бесплатно» Трамп не изменяет даже ради «друга Реджепа».

Американец дал понять, что готов на поставки истребителей, но Турции нужно отказаться от российской нефти. А после того как Анкара отказалась от эмбарго против Москвы, США через своего посла Тома Баррака зондируют почву, чтобы Турция ради снятия санкций вернула России системы ПВО С-400.

Между Россией и Украиной

После начала российско-американского диалога по мирному процессу вокруг Украины роль Турции возросла.

Во-первых, из-за маргинализации Владимира Зеленского.

Украинский президент решил больше опираться на Анкару. 18 февраля, когда американцы и русские разговаривали в Эр-Рияде, он вылетел к Эрдогану. Ситуацию лучше всего описала фотография, на которой турецкий президент своим зонтиком прикрывает украинского лидера.

На тот момент, кстати говоря, роль самой Турции в украинском процессе была тоже маргинализирована, поэтому контакт с Киевом Эрдогану был важен, чтобы вернуться в процесс. Зеленский так обрадовался приему, что объявил о готовности Турции направить своих миротворцев на Украину.

Через девять месяцев Зеленский заявился к Эрдогану вновь, чтобы «активизировать» мирные переговоры и вернуть беглого главу СНБО Рустема Умерова, опасавшегося ареста по делу о коррупции.

Как и в феврале, Зеленский снова предстал ослабленным лидером и нуждался в поддержке Эрдогана. Зато турецкий президент сумел вернуть себе посреднический статус и укрепил свои связи и с Белым домом, и с Кремлем.

Эрдогану явно импонировало, что при выборе места российско-украинского диалога Москва настояла на Стамбуле. Именно там и прошли три раунда переговоров с мая по июль. Там же, кстати, прошли и два раунда переговоров дипломатов России и США.

Сам факт встреч в Стамбуле, независимо от их результата, оказался крайне выгодным для Эрдогана, так как оппозиция не успокаивалась после ареста Имамоглу, а экономика проседала.

Президент пытался доказать избирателю, что ни одна важная проблема в мире не решается без Турции.

Если говорить отдельно про российско-турецкий трек, то экономические взаимоотношения и политические контакты продолжались. Турция имеет преимущество перед Россией в Сирии, но не торопится его использовать или выдавить Москву с ее военных баз.

Посредническая миссия работает только на пользу укреплению взаимоотношений.

Определенным вызовом в конце года для отношений Анкары и Москвы стали атаки на корабли у берегов Турции и удар по турецкому судну в Черноморске, но омрачить последние переговоры Путина и Эрдогана в Ашхабаде они не смогли.

Новые партнеры Турции

В уходящем году Турция стремилась укрепить связи не только с США, но и сблизиться с Европой.

На фоне прихода Трампа и ослабления американских гарантий безопасности европейские столицы начали рассматривать Анкару как ключевой элемент новой оборонной архитектуры Старого Света.

Евросоюз стал снова активно звать глав МИД и минобороны Турции на свои встречи в Лондоне и Варшаве. Кир Стармер, Фридрих Мерц и даже Эммануэль Макрон подчеркивают нужду Европы во второй по силе армии НАТО для компенсации возможного ухода американских сил.

Настрой на потребность в турецкой помощи доказывают не только слова, но и сделки. Во время октябрьского визита в Анкару британский премьер продал ей 20 истребителей Eurofighter.

Канцлер ФРГ, вылетевший к Эрдогану вслед за Стармером, одобрил эту сделку. При этом, в отличие от Стармера, Мерц не стесняется критиковать состояние демократии в Турции и «закусился» с Эрдоганом из-за Израиля.

Зато другие лидеры ЕС, такие как Джорджа Мелони и Дональд Туск, выражают турецкому президенту полную поддержку. С итальянским премьером Эрдоган добился подписания сделки между Leonardo и Baykar по производству БПЛА, а лидер Польши поддержал членство Турции в ЕС.

Параллельно с военно-политическим треком Анкара попыталась укрепить свой статус «моста цивилизаций». Во время визита, приуроченного к 1700-летию Никейского собора, папа римский Лев XIV пожелал, чтобы Турция стала «источником стабильности и сближения народов во имя справедливого и прочного мира».

Противостояние с Израилем расширяется

С октября 2023 года Турция и Израиль находятся «на ножах». Конфликт из-за Газы продолжился и в 2025 году. С той лишь разницей, что Трампу в январе и октябре удалось добиться режима прекращения огня, что несколько снизило градус противостояния.

Но и без Палестины фронты конфликта Эрдогана с Нетаньяху лишь расширялись. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года Турция фактически заняла в Сирии место Ирана.

Турция помогает строить Вооруженные силы Сирии и усиливает там свое военное присутствие, что расценивается разведкой МОССАД и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) как прямая угроза. Израиль поддерживает друзов и курдов, бросая вызов авторитету Дамаска и раздражая Анкару.

Нетаньяху в этому году развязал агрессию против Ирана и нанес удары по силам ХАМАС в Катаре.

Во втором случае реакция Эрдогана была предсказуема, ведь он союзник Дохи. А вот в случае с Ираном Эрдоган выразил поддержку своему историческому конкуренту, идя наперекор не только Нетаньяху, но и Трампу, также поучаствовавшему в бомбардировках иранских объектов.

Израиль пытается заручиться поддержкой союзников, чтобы насолить Турции. Планируется открытие военных баз ЦАХАЛ на Кипре. И туда, и в Грецию Израиль поставляет системы ПВО и другое вооружение.

На днях Израиль признал сепаратистов из африканского Сомалиленда независимым государством, в то время как в Сомали, от которой они отделились, у Турции крупнейшая зарубежная военная база.

Еврейское лобби в США препятствует поставке Турции истребителей F-16, F-35 и моторов для турецкого самолета KAAN, а греки торпедируют включение Анкары в программу производства вооружений ЕС SAFE.

Курды и Имамоглу

В мае 2025 года, после десятилетий вооружённой борьбы, Рабочая партия Курдистана официально объявила о самороспуске. В июле началась сдача оружия боевиками РПК в Северном Ираке и их вывод из приграничных районов.

Процесс ставит точку в полувековом противостоянии курдских сепаратистов и центральных властей, а Эрдоган может записать себе в актив еще одну стратегическую победу, не менее значимую, чем подавление неудавшегося военного путча в 2016 году.

Одновременно с этим на внутриполитической арене начался новый виток противостояния с партией Ататюрка — сторонниками светского пути развития и вестернизации Турции. В марте по обвинениям в коррупции и оскорблении официальных лиц в тюрьму отправили мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Такая политическая расправа со своим главным конкурентом на будущих президентских выборах вызвала в Турции чуть ли не «майдан». На улицы Стамбула вышли сотни тысяч человек. Лидер CHP Озгюр Озел «бросил вызов» (meydan okumak) президенту.

Но бархатная революция не удалась.

Зависимый от Турции ЕС отреагировал слабо, а закрывший USAID Трамп делает ставку на сильных лидеров, а не на демократию.

Переживший очередную попытку «майдана» Эрдоган попытался развить успех, установить внешнее управление над стамбульским филиалом CHP и вернуть к власти его прежнего лидера Кемаля Кылычдароглу, но тщетно. Однако турецкий суд пока что сохраняет свою независимость, и оппозиция все еще не утрачивает легитимность.

Решив курдскую проблему и обезглавив оппозицию, Эрдоган стоит перед последней внутриполитической проблемой, решение которой, возможно, придёт в наступающем, 2025 году. Речь идёт о выборе преемника и транзите власти. Пока что ходят слухи о том, что президент двигает вперед своего сына Биляла, однако молодого, но опытного «министра на все руки» Хакана Фидана списывать со счетов очень и очень рано.