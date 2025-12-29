Нынешнее состояние Федеративной республики Германия таково, что год, прошедший без масштабных провалов и потрясений, уже может считаться неплохим достижением. С другой стороны, третий год подряд заканчивается для страны отрицательными показателями роста ВВП.

Иван Шилов ИА Регнум

Год омрачен банкротствами почти 24 000 предприятий и отмечен закрытием нескольких заводов ведущих немецких автоконцернов. Вряд ли такие итоги можно считать хорошим поводом для того, чтобы с оптимизмом вступать в 2026-й.

Еле-канцлер

23 февраля 2025 г. в Германии прошли выборы нового состава Бундестага, которые были перенесены на более ранний срок, поскольку коалиция СДПГ, «зеленых» и СвДП распалась в ноябре 2024 года.

ХДС/ХСС стали самой сильной партией с 22,6%. АдГ показала второй по силе результат — 20,8%.

Старейшая немецкая партия СДПГ продемонстрировала худшие в истории результаты на федеральных выборах — 16,4%.

«Зеленые» потеряли позиции по сравнению с выборами 2021 года и получили 11,6% голосов. «Левая» партия вошла в парламент с 8,8%, показав значительный прирост.

А партия «Союз Сары Вагенкнехт», которой буквально за несколько месяцев до выборов прочили большое будущее, не прошла в бундестаг с обидным результатом 4,9%, недобрав до проходного барьера буквально 13 000 голосов.

ХДС/ХСС и СДПГ по итогам сформировали двухпартийную правительственную коалицию, которую со второй попытки утверждения в Бундестаге возглавил Фридрих Мерц, получивший обидное прозвище «еле-канцлер».

Мерц, не допускал откровенно оскорбительных высказываний в адрес Трампа и, подобно британскому премьеру Киру Стармеру, не называл себя «антитрампистом». Однако его первый инаугурационный визит в Вашингтон прошел в явно нервозной обстановке.

После того, как Трамп устроил хорошую взбучку в Овальном кабинете Владимиру Зеленскому, Мерцу даже преподали краткий спецкурс по психологии и невербальной коммуникации, дабы неосторожным словом или жестом ненароком не разозлить взбалмошного лидера американской нации.

Оборона и «специальные активы»

18 марта, за несколько дней до начала первой сессии нового Бундестага депутаты старого созыва принял поправку к Основному закону, за которую проголосовали ХДС, ХСС, СДПГ и «зеленые».

Согласно этой поправке, инвестиции в оборону, гражданскую оборону и гражданскую защиту, а также расходы на немецкие разведывательные службы могут финансироваться за счет кредитов, не подвергаясь воздействию долгового тормоза.

В то же время федеральное правительство вознамерилось создать специальный фонд в размере €500 млрд для развития инфраструктуры и защиты климата.

Проведенное голосование тоже стало технологическим приемом на грани обмана избирателей.

Закон необходимо было провести в жизнь именно при уходящем составе парламента, дав гарантии партии «зеленых», не попадающей в новый состав Бундестага.

В новом составе для претворения закона в жизнь у ХДС/ХСС и СДПГ уже не хватало голосов. Тем более что оппозиционные партии «Левая» и АдГ выступали резко против.

Особенно пикантным стало и то, что блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем победил на выборах во многом благодаря лозунгам о бюджетной дисциплине и недопустимости повышения порога госдолга, активно критикуя своего предшественника Олафа Шольца за намерение ослабить «долговой тормоз» на €60 млрд.

А через несколько недель после выборов Мерц ослабил его на €500 млрд, к которым впоследствии прибавились еще €300 млрд.

Реформа военной службы

В начале декабря 2025 г. Бундестаг проголосовал за реформу военной службы. Формально она остается добровольной, однако в будущем юноши, родившиеся после 2008 года, вновь смогут быть поставлены под ружье в обязательном порядке.

В настоящее время все выпускники школ, начиная с 2026 года, должны будут пройти обязательный медосмотр и заполнить анкету о готовности проходить военную службу.

К 2035 году численность Бундесвера должна вырасти примерно до 460 000 действующих солдат и резервистов. Если армия не найдет достаточно добровольцев, бундестаг сможет принять решение об обязательной военной службе. Бундесрат утвердил закон о военной службе 19 декабря.

Судя по общегерманскому митингу школьников против военной реформы, прошедшему во всех столицах федеральных земель ФРГ 5 декабря, с комплектованием новобранцами у бундесвера прогнозируются серьезные проблемы.

Буквально накануне Рождества немецкое военное ведомство решило заранее приступить к закручиванию гаек, сообщив, что уклонение от заполнения анкеты будущими призывниками будет караться по закону.

Сначала «уклонистам» будут напоминать об их обязанности. Если они и тогда не заполнят анкету, это будет считаться административным правонарушением, за которое могут оштрафовать на сумму до €1000. То же самое касается и указания в анкете заведомо ложной информации и неявки на медосмотр.

Если призывники пропустят назначенное время без уважительной причины, может быть вызвана полиция, чтобы «доставить их», как подчеркнул представитель министерства.

Таким образом, немецкое государство, понимая, что никто из молодежи не хочет добровольно служить в армии, которая потенциально может быть отправлена за границы страны для участия в вооруженном конфликте, уже сегодня начинает ужесточать условия.

Махинации балканских гостей

В 2025 году европейские страны, включая Германию, все чаще вводили пограничные проверки на внутренних границах Шенгена, мотивируя это рисками, связанными с нелегальной миграцией.

Проверкам, в том числе, подвергались и люди, прибывавшие из стран, вновь присоединившихся к соглашению — Болгарии и Румынии.

Учитывая, что организованная преступность из балканских стран контролирует значительную часть проституции, наркоторговли, попрошайничества и мелких краж на улицах туристических мегаполисов, а также телефонное мошенничество, многие политики в странах Западной Европы были резко против подобного шага.

Кроме того, в Германии румынская мафия часто стоит за организацией мошенничества с контрактами на работу, которое вкратце можно описать следующим образом.

Сезонный рабочий из Румынии приезжает работать по краткосрочному контракту за минимальную зарплату. После того, как он проработал несколько месяцев, контракт расторгается, и тот официально становится безработным, получая право на пособие по безработице и пакет льгот от немецкого социального государства.

Однако, как правило, и человек и его контракт существуют лишь на бумаге, а все социальные выплаты забирают себе организаторы схемы, принадлежащие к преступным сообществам.

Так что еще большая интеграция Болгарии и Румынии в общеевропейские структуры — для Германии скорее плохая новость.

Ужесточение миграционной политики

Еще 29 января 205 г. Бундестаг проголосовал за резолюцию ХДС/ХСС, направленную на ужесточение миграционной политики. В ней предлагалось установить постоянный контроль на границах Германии, а также ввести «фактический запрет на въезд» для людей без действительных въездных документов — независимо от того, обращаются ли они за защитой или нет.

ХДС/ХСС обосновывают свои требования ссылкой на акт насилия в Ашаффенбурге: 22 января 2025 года афганский проситель убежища, у которого была диагностирована параноидальная шизофрения, убил ножом маленького ребенка и пытавшегося заступиться за него взрослого.

Голосование привело к протестам по всей Германии, так как предложение было принято ХДС/ХСС с помощью голосов «Альтернативы для Германии» (АдГ). Два дня спустя, 31 января, законопроект об «ограничении нелегального притока граждан третьих стран в Германию» провалился в Бундестаге.

При новом федеральном правительстве, состоящем из представителей ХДС/ХСС и СДПГ, федеральное министерство внутренних дел с мая значительно усилило пограничный контроль и начало отказывать во въезде людям, ищущим защиты.

В результате тысячи людей не впустили в страну. В некоторых случаях ими становились даже просители убежища, что формально противоречит немецкому законодательству.

Однако на деле поток беженцев, устремленный в Германию, если и стал тоньше, то очень незначительно. Как оказалось, антимиграционная риторика христианских демократов была лишь предвыборной хитростью, нацеленной на то, чтобы отобрать голоса у «Альтернативы для Германии», заигрывая с популярной повесткой.

Это сработало: значительная часть электората, ранее отвернувшаяся от системных политических партий, проголосовала вместо АдГ за ХДС/ХСС.

Однако, как убедительно продемонстрировали впоследствии деятели от блока ХДС/ХСС в ходе первого года работы новой правительственной коалиции, «обещать — не значит жениться».

«Осень невыполненных обещаний»

Первые семь месяцев канцлерства Фридриха Мерца закончились, и промежуточные итоги работы главы федерального правительства оказались не очень впечатляющими.

По сути, единственное, что однозначно вменяется канцлеру в заслугу — это то, что ему пока что удается удерживать США на стороне Европы, избегая распада трансатлантического сотрудничества и Североатлантического альянса.

Однако Мерц, не имея в политическом анамнезе никакого опыта работы в сфере государственного управления, не является стратегом великой державы подобным Аденауэру, Брандту, Колю или хотя бы, с определенными оговорками, Ангеле Меркель. Он не имеет опыта работы с властью и создания альянсов.

Немецкие политологи солидарны в своем мнении, что Мерц последовательно пробуждает в обществе слишком большие надежды, а затем не может выполнить то, что обещает.

Так, от распиаренной на самом высоком уровне «осени реформ», призванной перезапустить немецкую экономику, осталось совсем немного.

Надгробной эпитафией PR-проекта федерального канцлера стал закрывшийся в декабре завод концерна «Фольксваген» в Дрездене.

Гигант немецкой автоиндустрии так и не успел вкусить благ от обещанных реформ и сохранить производство.

Учитывая ожидаемый успех АдГ на грядущих выборах в ландтаги Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании, канцлеру в новом году придется столкнуться со множеством неприятных политических вызовов.

Среди них — дальнейшее падение как его личных рейтингов, ныне опустившихся до 23%, так и рейтингов возглавляемой им коалиции.

***

Несмотря на все невзгоды и разочарования, Германия остаётся финансовым и промышленным локомотивом ЕС. Однако продолжающиеся рецессия, деиндустриализация и падение доверия населения ФРГ к демократическим институтам грозят Германии в 2026 году серьезными социальными, экономическими и политическим потрясениями.

Конечно, вряд ли у дисциплинированных бюргеров дело дойдет до массовых протестов наподобие французского движения «Желтых жилетов». Однако нарастающее общественное разочарование вполне может привести правящую красно-черную коалицию к преждевременному распаду уже в 2026 году.