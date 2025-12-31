* ЛГБТ — запрещённая в России организация

В 2025 году три страны — Эстония, Латвия и Литва — продолжили спуск на дно демографической пропасти, страдали от экономического спада, угнетали русскоязычное население, запугивали собственных граждан «российской угрозой». В то же время в Прибалтике оформилось и нечто новое.

Всё явственнее становится внутриэлитный раскол, обусловленный осознанием частью элит тупиковости выбранного пути и отчаянными поисками выхода из него.

Эстония: демографическая и социальная яма

В 2025 году Эстония поставит очередной демографический антирекорд. Эксперты отмечают, что так мало детей, как в этом году, в республике ещё не рождалось никогда. За 11 первых месяцев 2025-го родились 8442 ребёнка, что на 5% меньше, чем годом ранее, и на 42% меньше, чем в 2010-м.

Причём власти словно нарочно ускоряют падение страны в демографическую пропасть. В этом году министерство экономики обнародовало «амбициозный» план переустройства Эстонии — с тем чтобы страна стала максимально «дружественной» к геям*.

Главу министерства Эркки Кельдо беспокоит, что, несмотря на легализацию в стране гей-браков*, многие эстонцы по-прежнему относятся к секс-меньшинствам с неприязнью.

К 2030 году Кельдо и его подчинённые намерены «сделать Эстонию лучшим местом в Евросоюзе для жизни представителей ЛГБТ*». Соответствующие инструкции отправлены практически во все государственные ведомства.

Например, министерство образования получило методики по внедрению учебных программ, охватывающих темы однополой любви*, — причём соответствующие элементы планируется внедрить в самые разные предметы.

Отныне каждый учитель обязан «обеспечить инклюзивную, стимулирующую и безопасную учебную среду для учащихся ЛГБТ-сообщества*». В набор учебных программ, имеющихся в распоряжении школьников, добавлена возможность упрощённого поиска «учебных материалов по теме ЛГБТ*».

В то время, как власть борется за «права геев*», продолжается ущемление русскоязычного меньшинства, составляющего четверть населения страны.

В 2025 году у граждан России, имеющих эстонские виды на жительство, отобрали имевшееся у них с начала 90-х право голосовать на муниципальных выборах. А обладателям паспортов неграждан разрешили проголосовать на этих выборах в последний раз.

В стране свирепствуют репрессии. Лиц, заподозренных в симпатиях к России, бросают за решетку и дают им длительные сроки заключения.

Кроме того, в начале 2025 года Эстония развернула пиратские действия в отношении «теневого» танкерного флота», перевозящего российские нефтепродукты. Но получив в мае вооруженный отпор, эстонцы урок усвоили и больше таких действий не предпринимали.

В стране в большом количестве закрываются частные фирмы — от промышленных производств до предприятий общепита. Быстро растут тарифы на отопление и цены на продукты. Растет и экономическое неравенство: согласно статистике, 5% населения контролируют 95% частного имущества.

Принятая в стране налоговая система носит регрессивный характер, то есть основная нагрузка ложится на людей с низкими доходами. Оппозиционные политики давно уже предлагают уменьшить потребительские налоги и ввести прогрессивный подоходный налог. Однако власти отказываются идти на это, расплачиваясь падением рейтингов.

Под конец 2025-го рейтинги партий, составляющих правящую коалицию, упали: Партии реформ — до 12%, а «Эстонии 200» — и вовсе до 1%. На этом фоне ещё ярче выглядит успех оппозиционной Центристской партии, которая из всех политических сил показала наилучший результат на октябрьских выборах в местное самоуправление — в том числе и за счет голосов русских неграждан.

На фоне падения рейтингов наметился раскол эстонских элит.

Бывшая премьер-министр Кая Каллас, ушедшая на повышение в Еврокомиссию, в декабре обрушилась с критикой на своего сменщика Кристена Михала, обвинив его в отсутствии бойцовского духа.

Михал, унаследовавший от Каллас не только кресло премьер-министра, но и пост главы Партии реформ, в долгу не остался: он раскритиковал стиль управления Каллас и напомнил о её обещании не вмешиваться во внутриэстонские дела после ухода в Брюссель. Михала поддержал бывший премьер-министр Андрус Ансип (2005–2014 гг.), а также бывший председатель ПР — человек в среде эстонского политикума весьма авторитетный.

Эти перепалки в эстонской политической верхушке отражают царящую там растерянность и отсутствие плана по выводу государства из системного кризиса.

Латвия: нацизм и борьба с «неправильным» языком

Демографическая статистика Латвии за девять месяцев 2025 года оказалась худшей с 1995-го: зарегистрированы всего 8883 новорожденных. Демографы констатируют, что это на 10,9% меньше, чем за тот же период 2024-го. В абсолютном же выражении население уменьшилось более чем на 30 тысяч, что сопоставимо с населением Вентспилса — одного из крупнейших латвийских городов.

И хотя значительная часть из этого числа — покидающие Латвию украинцы, катастрофическое падение рождаемости в стране никем не оспаривается.

Эта ситуация стала поводом для раскола элит — консерваторы требуют, чтобы Латвия вышла из Стамбульской конвенции, приравнивающей однополые отношения* к норме.

Демографический вакуум начинают заполнять прибывающие в Латвию выходцы из Африки и Азии: уже сейчас Рига заметно «посмуглела».

Многие из пришельцев приезжают по студенческим визам. Латышские националисты утверждают, что большинство этих виз «липовые», а гости даже не собираются учиться в местных университетах. Ведь в Латвии действуют довольно жесткие ограничения на ввоз рабочей силы из стран третьего мира — и фирмы, нуждающиеся в рабочих руках, нашли такой обходной путь.

Местные радикалы обратились к силовым методам: в Риге уже задерживали скинхедов, промышляющих избиением людей иных рас и национальностей. Особенно много шума наделала смерть африканца, случившаяся минувшим летом.

22 июля в Гану был доставлен гроб с телом 18-летнего студента Рижского технического университета Нана Агьеи Одуро Ахия. Латвийская полиция сообщила, что 2 июня юноша погиб при падении из окна на пятом этаже. Но семья погибшего считает, что парень стал жертвой преступления, и требует расследования.

Одновременно в стране продолжается жесткая политика искоренения русской идентичности.

После того как в Латвии полностью запретили образование на русском языке (даже в детсадах и частных школах), чиновники вошли во вкус.

В 2025 году латвийское государство решило одним махом разобраться с другими «врагами», пока ещё способствующими поддержанию русскоязычной среды — прессой и книгами. В некоторых городах ещё остались несколько крупных по местным меркам русскоязычных СМИ и ряд магазинов, где предлагают книги на русском.

В недрах министерства финансов родился законопроект, призванный раз и навсегда покончить с подобным «безобразием», — в декабре он был утвержден голосованием большинства депутатов Сейма.

Предусмотрено, что со следующего года для книг, изданных не на латышском и не на языках стран — членов Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития, будет применяться стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 21%. Такая же ставка будет применяться к доставке и подписке на газеты и публикации (в том числе на интернет-сайтах), если они изданы на «неправильных» языках.

Для «правильных» книг и печатных изданий по-прежнему будет применяться сниженная ставка НДС в размере 5%.

Одновременно ведется параноидальная активность по строительству на границах с Россией и Белоруссией «железного занавеса».

Часть пограничных КПП закрыты, а на оставшихся создана такая обстановка, чтобы пересечение границы, когда в очередях приходится сидеть порой сутками, превратилось в пытку. Запрещено пешее пересечение границы, можно только на автомобилях.

Ведутся оживленные дискуссии о возможности разборки железнодорожных путей, ведущих в Россию. В будущем году планируется запретить автобусные рейсы в РФ и РБ.

В рамках создания так называемой Балтийской линии обороны на восточной границе установлены «зубы дракона», металлические ежи, бетонные блоки, вырыты противотанковые рвы. 30-километровая приграничная полоса превращается в зону отчуждения, для чего государство изымает находящиеся там частные участки и недвижимость.

Литва: зашкаливающая бедность и проблеск политического разума

9 февраля 2025 года страны Прибалтики торжественно вышли из энергосоединения БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), действовавшего в течение многих лет. Уровень надежности местных энергосистем в связи с этим резко понизился. В Литве за последнее время дважды случались блэкауты.

Проблема заключается не только в ненадёжном энергосоединении Литвы с Польшей и Швецией, но и в том, что прибалтийские страны приобретают значительную часть своего электричества на бирже Nord Pool, где цены всё время «плавают». В связи с этим происходят ценовые скачки.

Так, в Литве в конце лета цена на электричество на некоторое время подскочила на 70%. Очередной скачок произошел в начале октября — на 50%. Новое повышение цен принесли холода, обрушившиеся на страну в ноябре, — на 19%.

С 1 января 2026 года в стране начнут действовать новые тарифы для тех потребителей, кто встал на фиксированную ставку, — это клиенты госпредприятия Ignitis. Самый популярный у них план «Стандартный»: по нему один киловатт-час электричества будет стоить 0,22 евро — на 1,5 евроцента дороже, чем во втором квартале 2025 года.

Рост тарифов за электроэнергию усугубит общую ситуацию с благосостоянием граждан.

В конце апреля 2025 года были опубликованы данные статистики о том, что число литовцев, живущих в абсолютной бедности (ежемесячный доход ниже 500 евро), достигло почти 170 000 человек — это на 60 тысяч больше, чем в прошлом году.

А ещё более 600 000 человек (примерно каждый пятый житель) живут лишь чуть-чуть выше черты бедности: это в основном пенсионеры, родители-одиночки, безработные и семьи с детьми.

Такое положение дел ставит Литву на одно из последних мест в Евросоюзе по уровню бедности — сразу после Болгарии и Латвии. Особенно сильно проблема нищеты заметна в сельской местности — именно поэтому её массово и покидают.

Очень характерно, что в стране появилась влиятельная политическая сила, желающая увести Литву с переднего края геополитического противостояния, — партия «Заря Нямунаса». Глава этой партии Ремигиюс Жемайтайтис — умелый популист, не чуждый эпатажа. Популярность «Зари Немана» растет: в октябре за эту партию готовы были проголосовать 8,5% избирателей, тогда как в июле её поддержка составляла лишь 3,4%.

Элиты опасаются Жемайтайтиса и пытаются его нейтрализовать. Антироссийские националисты и структуры, финансируемые фондом Джорджа Сороса (часто это одни и те же люди), постарались мобилизовать улицу и только за последние дни провели в Вильнюсе три крупномасштабные демонстрации, суммарно собравшие десятки тысяч человек.

Участники этих демонстраций требовали выкинуть «Зарю» из правительственной коалиции, куда правящая социал-демократическая партия вынуждена была ее взять, чтобы обеспечить себе большинство в парламенте.

Жемайтайтис полагает, что Литва в отношениях с Россией должна следовать примеру Венгрии, — недаром он минувшей осенью проводил индивидуальную встречу с главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Кроме того, Жемайтайтис не одобряет поведение премьер-министра Инги Ругинене, которая осенью на несколько недель закрывала границу с Белоруссией, обвинив «режим Лукашенко» в организации «гибридных атак» посредством дронов с контрабандными сигаретами.

По мнению Ремигиюса Жемайтайтиса, Вильнюсу необходимо наладить нормальный уважительный диалог с Минском.

В этом плане представляют интерес свежие заявления главы белорусского Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. Он, опираясь на оперативные данные, сообщил о расколе в среде литовских элит. Если одна часть политического истеблишмента желает жестко отстаивать интересы ЕС и НАТО, то другая заняла конструктивную позицию относительно России и Белоруссии.

«Мы знаем настроения и в правительстве, и в парламенте. Там есть люди, которые конструктивно мыслят, их голос всё более и более слышен. Они хотели бы нормальных, добрососедских отношений», — отметил глава белорусского КГБ.

Всё это свидетельствует о том, что в Литве не только простое население, но и часть элит, устав от конфронтации, начинают всё более серьезно думать об урегулировании отношений с ближайшими соседями.

