2025 год стал для сектора Газа и палестино-израильского конфликта годом горьких парадоксов и мучительного тупика. Однако шаткая деэскалация, которую несправедливо называют «перемирием» или «прекращением огня» оставляет некоторые шансы на хрупкое затишье, которое может продлиться ещё несколько месяцев.

Иван Шилов ИА Регнум

Слово «мир» в данном случае звучало бы слишком помпезно и нереалистично. А попытки заглянуть за горизонты первого месяца весны 2026 года будут похожи на гадание по кофейной гуще.

В 2025 году ХАМАС снова выстоял, а Израиль снова не добился своих целей. Однако эта стойкость палестинского сопротивления была куплена ценой почти 30 тысяч жизней, отнятых в Газе израильской армией в 2025 г, голодом, болезнями и прочими страданиями жителей анклава, что обесценивает достижения ХАМАС.

Перемирие прошлое и нынешнее

Уходящий год был отмечен двумя перемириями.

Очевидно, без январского режима прекращения огня не наступило бы и октябрьского. Израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху требовалось ещё раз убедится в тщетности попыток завершить войну в Газе «громкой победой».

Однако нерешенность задач, поставленных Израилем, грозит обернуться новой военной кампанией, несмотря на ее очевидную бессмысленность и то, что она непонятна большинству израильтян после освобождения последних плененных сограждан, остававшихся в живых.

Тем не менее, пока Нетаньяху оставляет возможность военного сценария открытой: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) создаёт вдоль «жёлтой линии» разграничения плацдармы для будущего наступления. На прилегающей к ней внешней территории формируется открытая зона шириной в сотни метров, где методично уничтожаются все постройки, что также является нарушением договорённостей о прекращении огня.

Эта зона может позволить ЦАХАЛ совершить первый глубокий рывок, избегая потерь, если будет принято решение о возобновлении войны.

На фоне неудачных попыток дипломатического прорыва, которые терпят крах из-за непрекращающихся бомбардировок, политических противоречий и зимних штормов, перспектива возобновления боев кажется вполне реальной.

Таким образом, противостояние, начавшееся в 2023 году, к концу 2025-го не пришло к разрешению, перейдя в фазу нестабильной, кровавой и «замороженной» паузы, балансирующей на грани полномасштабного возобновления войны.

Формальное перемирие, вступившее в силу 11 октября 2025 г., нарушается каждый день: ЦАХАЛ практически ежедневно наносит бомбовые и артиллерийские удары, пытается вести охоту на командиров ХАМАС. Зафиксировано около 900 случаев нарушение огня, в результате чего погибли свыше 400 палестинцев, включая 157 детей, и были ранены более 1075 человек.

Эта нарастающая динамика подтверждается свежими репортажами: 23 декабря израильская авиация наносила удары по восточным районам Газы, Деир-эль-Балаху и Хан-Юнису. 24–25 декабря были зафиксированы новые жертвы среди мирных жителей в результате израильских атак, происходили подрывы жилых домов в Рафахе и т.д.

Израиль также пытался чередовать тактику ограниченного военного давления с провоцированием раскола в рядах палестинцев, но, по-видимому, в итоге был вынужден отказаться от поддержки группировок палестинцев, действующих против ХАМАС в Газе.

В каждой из таких группировок росло число сторонников объединения с ХАМАС, что размывало эти фракции изнутри. А некоторые из боевиков помогали ХАМАС организовать ликвидацию своих лидеров.

В частности, таким образом, был убит в засаде ХАМАС Ясир Абу Шабаб, лидер крупнейшей произраильской группировки «Народные силы», а сама фракция распалась.

Вместе с тем, гуманитарные последствия войны достигли к концу года чудовищных масштабов.

С октября 2023 года погибли более 70 000 палестинцев, не считая тел, еще не извлеченных из-под завалов и руин, а число раненых превысило 171 000 человек.

Несмотря на перемирие, гуманитарная помощь продолжает поступать с перебоями. Израиль целенаправленно ограничивает ее поток. Чтобы избежать критики, израильтяне несколько увеличили пропуск грузов, но, как выясняется, до 60% пропускаемых грузовиков везут коммерческие товары, а не спасительную помощь.

Целенаправленная блокада продолжается: от голода умерли не менее 475 человек, 165 из которых — дети.

При этом в Газе сохраняется коллапс медицины и риск эпидемий: все больницы разрушены. Дефицит медицинских расходных материалов достигает 71%.

Ситуацию усугубляют зимние штормы и наводнения. Паводки повредили сотни палаток в переполненных лагерях, зафиксированы смерти от переохлаждения, включая гибель младенцев. От обрушения поврежденных зданий из-за непогоды только за последние дни декабря погибли 15 человек.

Политический тупик: архитектура плана Трампа и камни преткновения

Политические итоги года тоже не дают повода для оптимизма. План Трампа, при всей его амбициозности, к концу декабря 2025 года оказался в глубоком кризисе реализации и фактически заморожен перед началом второго этапа.

Ключевые пункты этой стадии соглашения — разоружение ХАМАС и полный вывод израильских войск — остаются невыполненными и вызывают ожесточенные споры. Точно так же, как и третий пункт о создании Международных стабилизационных сил (ISF).

Никто не хочет участвовать в этом проекте с неясным мандатом и тем более разоружать ХАМАС.

С другой стороны, дискуссии об участии Индонезии, Турции, Египта в ISF блокируются вопросами командования, правилами применения силы и позицией Израиля.

В Совбезе ООН соответствующую резолюцию, предусматривающую формирование ISF и временной международной администрации, хотя и приняли, но критиковали за «расплывчатость» и отсутствие пути к решению о двух государствах, которое выглядит «более далеким, чем когда-либо».

В частности, российские представители заявили, что не проголосовали против, а воздержались лишь потому, что не могут быть арабами больше чем сами арабы, которые её почему то поддержали.

Таким образом, вторая фаза плана (вывод войск, развертывание ISF, создание временного «Совета мира») оказалась в логистической и политической ловушке. Роль США как посредника выглядит неоднозначной: администрация Трампа, добившись временного затишья, демонстрирует «гибкость», ставящую во главу угла сделку, но не может сдвинуть с мертвой точки процесс разрешения фундаментальных противоречий.

В свою очередь, Израиль и ХАМАС подошли к 2026 году с разным набором карт и не готовы расставаться со своими козырями.

Стратегическая устойчивость ХАМАС

К концу 2025 года палестинское движение исламского сопротивления (ХАМАС) демонстрирует впечатляющую стратегическую устойчивость и способность к адаптации, превращая вызовы в возможности для укрепления своих позиций.

Его живучесть является результатом продуманной модели «жёсткого прагматизма», сочетающей безусловную верность идеологическим принципам с гибкой тактикой, глубокой социальной укоренённостью и способностью к военно-политической регенерации.

ХАМАС оказался способен на искусное совмещение тактической адаптивности с непримиримостью в ключевых принципах, таких как право на сопротивление и стремление к палестинскому единству.

Это позволяет движению участвовать в переговорах, достигая временных соглашений (например, по прекращению огня и обмену пленными), но не отказываясь при этом от своих долгосрочных целей, таких как освобождение Палестины от оккупации.

ХАМАС последовательно демонстрирует эту линию, выпуская программные документы, в которых акцент делается на национально-освободительную борьбу. Но одновременно там говорится о готовности к переходным политическим решениям, в том числе передаче административного управления над Газой независимому палестинскому органу, не связанному с ПНА, но в котором и ХАМАС не будет участвовать.

ХАМАС готов идти и на иные уступки, которые, однако, не должны привести к роспуску организации, действующей как авангард палестинского движения сопротивления. Например, в качестве компромисса ХАМАС готов передать Египту свои тяжёлые вооружения, чтобы этот шаг можно было представить как разоружение, согласно плану Трампа.

Но эти меры не будет касаться стрелкового оружия, что позволит ХАМАС сохраниться в качестве военной организации.

Таким образом, вопрос разоружения движение увязывает с достижением широкого палестинского консенсуса и окончанием оккупации, проявляя готовность к обсуждению статуса тяжёлого вооружения при сохранении средств самообороны для обеспечения внутренней стабильности.

Подобные инициативы ХАМАС с воодушевлением воспринимаются в Вашингтоне, но ставят в неловкое положение Тель-Авив, для которого единственный приемлемый вариант — это полное разоружение и роспуск движения. Однако отказ Израиля воспринимать компромиссные решения вызывает все большее раздражение у Вашингтона.

Время для восстановления потенциала

Кроме того, ХАМАС эффективно использует периоды снижения интенсивности конфликтов для реструктуризации и наращивания сил.

Израильские источники фиксируют, что даже в районах, которые армия считала «зачищенными», движение успешно реконструировало свои силы.

По оценкам экспертов, оно продолжало пополнять свои ряды даже во время войны. Численность ХАМАС не только не сократилась, но увеличилась по сравнению с ситуацией на 7 октября 2023 года. По данным представителей движения, вместо 25 тыс. чел два года назад, в конце 2025 года ХАМАС может располагать до 40 тыс. бойцов.

С момента запуска режима прекращения огня в октябре 2025 г. движение осуществляет перегруппировку разрозненных отрядов и групп, их слияние и реорганизацию в регулярные батальоны и бригады.

Происходит восстановление и развитие подземной инфраструктуры, в том числе продолжается строительство туннелей.

В случае ввода многонациональных сил и вывода израильских войск из Газы, ХАМАС будет готов уничтожить эти объекты. Но пока риск возобновления операций ЦАХАЛ остается высоким, палестинское сопротивление будет готовится к отражению новых наступлений.

Это касается и пополнения арсеналов, включая налаживание собственного производства боеприпасов.

ХАМАС превращает время в стратегический актив движения, что вызывает серьёзную озабоченность у его противников.

Как заявил старший сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с Нетаньяху в Иерусалиме: «У меня сложилось впечатление, что ХАМАС не разоружается, а перевооружается… ».

Политическое признание

Политическая живучесть ХАМАС обеспечивается умением вести сложные переговоры, сохраняя ключевые позиции.

Основную роль в содействии диалогу играют региональные партнёры — Катар, Турция и Египет.

Здесь безусловным успехом движения, корни которого уходят в организацию «Братья-мусульмане»* стало превращение Египта из союзника Израиля по противодействию ХАМАС фактически в нового покровителя движения, несмотря на историческую вражду президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и «Братьев-мусульман»*.

И теперь египетская сторона заявляет, как «считает требования о разоружении ХАМАС преждевременными» и т.д.

Это связано с тем, что ХАМАС демонстрирует ответственный подход, прислушиваясь к конструктивному давлению того же Каира. Что говорит о взрослении организации и её способности адаптироваться к меняющимся условиям, используя их себе во благо.

Кроме того, ХАМАС de facto стал прямым участником диалога с Соединёнными Штатами. Администрация президента Трампа лично выступила брокером мирного плана, согласовывала его в равной степени с обеими сторонами — Израилем и ХАМАС — и смогла уговорить их подписаться под его первым этапом.

Обсуждение послевоенного устройства Газы, в котором теперь участвует и Вашингтон, по умолчанию делает ХАМАС ключевым игроком, которого нельзя игнорировать. Этот факт создаёт для движения стратегическую реальность, где время работает на него, позволяя маневрировать и укреплять позиции.

Стратегический провал Израиля

К 2026 году итоги войны в Газе для Израиля сложились в мозаику масштабного стратегического провала.

Обещания «тотальной победы», звучавшие из правительства Биньямина Нетаньяху, не только не были выполнены, но и привели к глубоким негативным трансформациям, охватившим все сферы: от морального авторитета страны на мировой арене до внутренней нестабильности.

Несмотря на беспрецедентное применение силы, ключевые заявленные цели войны не достигнуты. Два года спустя после её начала ХАМАС не уничтожен, а превратился в успешное децентрализованное партизанское движение, с которым приходится вести переговоры.

При этом у Израиля был шанс пойти на сделку не доводя дело до «парада признаний». Для этого Нетаньяху нужно было просто проявить выдержку во время первого перемирия в начале 2025 года. Тогда же он мог вернуть большее количество пленённых израильтян живыми.

Однако израильский премьер не смог смириться с тем, как ХАМАС праздновал свою победу в Газе, устраивая красочные военные парады, а возвращение каждого пленного выставлял как пропагандистское шоу.

Нервы у Нетаньяху тогда не выдержали, и он был вынужден вернуться к бесполезной и кровавой военной кампании, разрушающей остатки международного авторитета Израиля.

Освобождение заложников к концу 2025 года целом завершено, но то, что большинство освобожденных стали таковыми в результате обменов, а не военных операций, также работает против Израиля.

ХАМАС также смог вернуть сотни своих пленных, в том числе и отбывавших пожизненные сроки, и также может отчитаться об успехе.

Удар по международной репутации и легитимности

Война в Газе привела к беспрецедентной моральной и дипломатической изоляции Израиля. Нарратив о государстве-жертве, защищённом памятью о Холокосте, был разрушен. Вместо этого в мировом медийном пространстве за ним прочно закрепился образ «палача»: международные суды рассматривают обвинения в геноциде, а фотографии разрушений и убитых детей Газы нанесли репутации страны неисправимый ущерб.

Израиль всё чаще рассматривается как государство-изгой, от которого отдаляются даже традиционные союзники.

Ярким проявлением этой изоляции стал «парад признаний» Государства Палестина в сентябре 2025 года.

Под давлением общественного мнения и в знак несогласия с политикой Израиля ряд ключевых западных стран, включая Францию, Бельгию, Канаду, Австралию и Великобританию, официально признали палестинскую государственность.

Этот шаг, доведший число признающих Палестину стран до 157 из 193 членов ООН, стал однозначным дипломатическим поражением Тель-Авива и сигналом краха его традиционной внешней политики.

В свою очередь, американская поддержка, долгое время бывшая безусловной, начала таять: в США распался двухпартийный консенсус по Израилю, а лоббистская группа AIPAC утратила былое влияние.

Фактически Вашингтон был вынужден выдвинуть приемлемые для ХАМАС условия перемирия, чтобы остановить геополитические потери и предотвратить полный разрыв с союзниками в Персидском заливе после инцидента с израильской бомбёжкой Катара.

Теперь также очевидно, что без американской «крыши» Израиль не способен самостоятельно определять ход кампании.

Углубление внутреннего кризиса и общественного раскола

С другой стороны, для израильского премьер-министра согласие на план Трампа, который он публично представлял как вынужденную уступку союзнику, стало политическим спасением.

Это позволило ему переложить ответственность за военные провалы и неспособность разгромить ХАМАС на внешние силы, под давлением которых он якобы согласился на мирный план. Таким образом он избежал прямого ответа перед своим электоратом за провал лозунга о «тотальной победе».

Парадоксально, но коалиция Нетаньяху оказалась под угрозой именно из-за согласия на это перемирие, которое крайне правые министры рассматривали как капитуляцию. Таким образом, главным достижением израильского премьера стали не военные успехи, а временное сохранение своей власти.

Война не принесла стране обещанного единства, а, напротив, углубила существующие расколы. Общественное мнение поляризовано между требованием продолжать боевые действия «до победного конца» и растущими протестами с призывами прекратить кровопролитие после того, как все заложники были возвращены.

Нетаньяху, стремясь сохранить власть и избежать ответственности за провалы разведки 7 октября 2023 года, переложил вину на военных, что привело к конфликту между политическим и военным руководством и параличу в принятии решений.

Несмотря на всплеск популярности премьер-министра на волне милитаристской риторики, долгосрочная политическая стабильность Израиля остаётся под вопросом.

Даже военные достижения 2025 года, такие как ослабление «Хезболлы» и удары по ядерным объектам Ирана, носят тактический и временный характер. Тем более, что в итоге ни Иран, ни «Хезболла» не повержены, восстановили свои силы и готовы к продолжению войны.

Эти акции не компенсируют стратегического провала Израиля: ХАМАС не ликвидирован, палестинский вопрос вернулся в центр международной повестки, а безопасность границ не обеспечена. Страна оказалась в ситуации перманентной низкоинтенсивной конфронтации без чётких перспектив на политическое урегулирование.

Итогом года для Израиля стала «пиррова победа», которая сохраняет почву для ещё более разрушительных конфликтов в будущем. Страна столкнулась с триединым стратегическим поражением: военным (неспособность разгромить ХАМАС), моральным (крах образа жертвы и превращение в «палача» в глазах мира) и дипломатическим (беспрецедентная изоляция и волна признаний Палестины).

***

Главным итогом 2025 года для палестино-израильского конфликта в целом стал переход от фазы войны высокой интенсивности к фазе ограниченного конфликта, не в полной мере ещё «замороженного», который продолжает ежедневно уносить жизни, углублять гуманитарную катастрофу и откладывать любые надежды на устойчивый мир.

Любая серьезная провокация может в считанные дни привести к новому витку насилия, последствия которого для измученного населения Газы будут еще более катастрофическими, но вряд ли принесут Нетаньяху ожидаемую победу.

*Террористическая организация, запрещенная в России