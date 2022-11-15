Гибель Кирилла Стремоусова
В ДНР открыли мемориальную доску в честь Стремоусова
В посёлке Донецкой Народной Республике открыли мемориальную доску в честь заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом в своём телеграм-канале 15 ноября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Память погибшего в ДТП Кирилла Стремоусова увековечили в Новолуганской...
15 ноября 2022
Память Стремоусова должна быть увековечена — херсонские власти
Память заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена. Об этом 11 ноября журналистам сказал глава правительства региона Сергей Елисеев. Он подчеркнул, что гибель Стремоусова стала большим ударом и тяжёлой утратой, и он достоин, чтобы его имя получили...
11 ноября 2022
«Настоящий воин» — Аксёнов о Кирилле Стремоусове
Настоящим воином и честным человеком назвал глава Республики Крым Сергей Аксёнов Кирилла Стремоусова на прощании с ним, которое проходит 11 ноября в Симферополе. «Я его сам в некоторых ситуация притормаживал, говорил, не рискуй, не выезжай лишний раз. Но он был настоящий воин, честный человек...
11 ноября 2022
В Симферополе прощаются с Кириллом Стремоусовым
Церемония прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым началась около 11:00 11 ноября в Симферополе, передаёт корреспондент ИА. Отпевание Стремоусова и прощание с ним проходят в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя. Здесь присутствуют родные...
11 ноября 2022
Прощание со Стремоусовым состоится в Александро-Невском соборе Симферополя
Церемония прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым состоится в Александро-Невском соборе Симферополя 11 ноября. Об этом сообщили в журналистам в пресс-службе главы Республики Крым. «Прощание пройдет в Александро-Невском соборе в Симферополе», — приводит...
11 ноября 2022
Кирилл Стремоусов будет похоронен на центральном кладбище Симферополя
Церемония отпевания ранее погибшего в ДТП заместителя врио главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова состоится 11 ноября в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя и начнётся в 10:00. Об этом 11 ноября рассказал советник главы Республики Крым Олег Крючков. «Отпевание...
11 ноября 2022
Улицу в Симферополе назовут именем Кирилла Стремоусова
Одна из улиц в Симферополе будет названа именем Кирилла Стремоусова. Об этом 10 ноября заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, с инициативой в городской совет крымской столицы намерена обратиться русская община города. «Однозначно, мы инициируем предложение...
10 ноября 2022
Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму
Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова состоятся в Крыму 11 ноября. Об этом журналистам сообщил представитель семьи. «Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — приводит РИА Новости слова представителя близких Стремоусова. Как сообщало ИА REGNUM...
10 ноября 2022
Похороны Кирилла Стремоусова пройдут 11 ноября
Погибшего в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе. Об этом 10 ноября сообщает Readovka. По информации СМИ, Стремоусова похоронят 11 ноября в Симферополе. Напомним, 10 ноября Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Врио губернатора...
10 ноября 2022
Херсонская администрация выпустила некролог в связи с гибелью Стремоусова
Администрация Херсонской области выпустила официальный некролог в связи с гибелью заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова. Его текст опубликован в телеграм-канале администрации 10 ноября. «Администрация Херсонской области с прискорбием сообщает о трагической гибели настоящего...
10 ноября 2022
Путин наградил Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно
Указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова посмертно орденом Мужества подписал 9 ноября президент России Владимир Путин. В документе отмечается, что Кирилл Стремоусов удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга»...
9 ноября 2022
Минздрав сообщил о двух пострадавших в аварии, в которой погиб Стремоусов
Смерть заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова официально подтверждена медиками. В этой аварии пострадали ещё два человека. Об этом сообщили 9 ноября в министерстве здравоохранения региона. «К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав...
9 ноября 2022
Экономист пообещал падение российского рынка из-за Херсона
Смерть Стремоусова, уход российских войск из Херсона — означает падение российского рынка в ближайшее время. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 9 ноября заявил экономист Александр Воронков. Также он отметил, что в случае «мести за Херсон и Стремоусова» рынок уйдёт в минус ещё больше...
9 ноября 2022
Назван предполагаемый виновник аварии, в которой погиб Стремоусов
Виновником аварии, в которой погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мог стать водитель большегруза, который совершил опасный манёвр. Об этом сообщил источник РИА Новости 9 ноября. Авария произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, ведущих в сторону Херсона и...
9 ноября 2022
Вся Россия понесла невосполнимую утрату — Пасечник о гибели Стремоусова
— написал Пасечник 9 ноября в своём телеграм-канале. Пасечник выразил глубокие соболезнования семье и близким Кирилла Строемоусова, жителям Херсонской области. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Стремоусов погиб в дорожной аварии 9 ноября под городом Геническом. Читайте также: В администрации Херсонской...
9 ноября 2022
Русский мир потерял борца за правду — Пушилин о гибели Стремоусова
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин потрясён известием о гибели в результате ДТП под Геническом заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Читайте также: Врио губернатор Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова «Сегодня мы все, весь Русский мир...
9 ноября 2022
«Бесстрашный боец за правду» — Балицкий о смерти Стремоусова
Соболезнования в связи с трагической гибелью заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова выразил 9 ноября в своём телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Врио губернатора Запорожской области подчеркнул, что Кирилл Стремоусов был другом и боевым...
9 ноября 2022
«Стремоусов был смелым человеком» — спикер Госсовета Крыма
Кирилл Стремоусов был смелым человеком и борцом за Русский мир. Об этом написал в телеграм-канале 9 ноября спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. «Сегодняшний день омрачён для нас трагическим известием — погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл...
9 ноября 2022
Врио губернатора Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП 9 ноября. Заявление в связи с трагедией он разместил в телеграм-канале. «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области...
9 ноября 2022
Владимир Рогов назвал Кирилла Стремоусова другом, соратником и братом
На сообщение о гибели заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова отреагировал 9 ноября в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Ушёл Кирилл Стремоусов — настоящий Друг и Соратник. Мой Брат. Тяжело и пусто на душе», — написал он. Как сообщало...
9 ноября 2022