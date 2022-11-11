Симферополь, 11 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Память заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова должна быть увековечена. Об этом 11 ноября журналистам сказал глава правительства региона Сергей Елисеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Заместитель главы администрации Херсонской области — Кирилл Стремоусов

Он подчеркнул, что гибель Стремоусова стала большим ударом и тяжёлой утратой, и он достоин, чтобы его имя получили улицы, площади в Херсонской области и в других российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Стремоусов погиб в результате автоаварии в Херсонской области 9 ноября. Сегодня, 11 ноября, проходит прощание с ним. Похоронят Стремоусова в Симферополе.