Мелитополь, 9 ноября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с трагической гибелью заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова выразил 9 ноября в своём телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

Врио губернатора Запорожской области подчеркнул, что Кирилл Стремоусов был другом и боевым товарищем.

«Бесстрашный боец за правду, патриот России — он оставался в строю до последней минуты. Враги его боялись, а друзья ценили за ум, смелость и решительность. Вечная память и благодарность за всё, что ты успел сделать для Родины», — написал Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП на территории Херсонской области.