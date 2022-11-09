Херсон, 9 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Смерть заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова официально подтверждена медиками. В этой аварии пострадали ещё два человека. Об этом сообщили 9 ноября в министерстве здравоохранения региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

«К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как уточняется, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП с участием трёх автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемым виновником аварии ранее был назван водитель большегруза, совершивший опасный манёвр.