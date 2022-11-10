Москва, 10 ноября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Одна из улиц в Симферополе будет названа именем Кирилла Стремоусова. Об этом 10 ноября заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Заместитель главы администрации Херсонской области — Кирилл Стремоусов

По его словам, с инициативой в городской совет крымской столицы намерена обратиться русская община города.

«Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова», — приводит слова Цекова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в результате автоаварии. Похороны Стремоусова состоятся 11 ноября в Симферополе.