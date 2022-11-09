Херсон, 9 ноября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Смерть Стремоусова, уход российских войск из Херсона — означает падение российского рынка в ближайшее время. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 9 ноября заявил экономист Александр Воронков. Также он отметил, что в случае «мести за Херсон и Стремоусова» рынок уйдёт в минус ещё больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Учитывая ситуацию в Херсоне, учитывая гибель Стремоусова, о которой сегодня объявили, возможна негативная реакция на российском рынке. Российский рынок как раз любит прямолинейно смотреть на ситуацию. Он опять просядет процентов на 6–7, как это было во время мобилизации», — отметил экономист.

«Если ещё в ситуации со Стремоусовым выяснится, что это было не просто ДТП, да ещё начнётся какая-то месть, тогда это может быть процентов 9–10 по российскому рынку в минус», — добавил Воронков.

«Завтра, послезавтра, возможно, в пятницу российский рынок покажет себя негативно», — резюмировал экономист.