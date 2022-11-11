Симферополь, 11 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Церемония прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым началась около 11:00 11 ноября в Симферополе, передаёт корреспондент ИА.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прощание с Кириллом Стремоусовым

Отпевание Стремоусова и прощание с ним проходят в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя. Здесь присутствуют родные Стремоусова, руководители Крыма, Херсонской и Запорожской областей, его коллеги и товарищи.

Прощание с Кириллом Стремоусовым проходит в открытом режиме, у храма собралось большое количество желающих проститься с политиком.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в результате автодорожной аварии.