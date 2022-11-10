Херсон, 10 ноября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Администрация Херсонской области выпустила официальный некролог в связи с гибелью заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова. Его текст опубликован в телеграм-канале администрации 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Заместитель главы Херсонской области — Кирилл Стремоусов

«Администрация Херсонской области с прискорбием сообщает о трагической гибели настоящего русского патриота и достойного гражданина своего Отечества Кирилла Стремоусова. Кирилл был мужественным человеком, который с самых первых дней СВО поддерживал Россию и встречал русских солдат с триколором на Антоновском мосту. Его не пугали трудности и сложные задачи, он всегда находился на передовой и доносил сводки с фронта, зачастую рискуя жизнью. Он до последнего стоял на страже интересов всех жителей Херсонской области и оставался в Херсоне, несмотря на повышенную угрозу, помогая в организации временной эвакуации мирного населения», — говорится в тексте некролога.

В администрации напомнили, что уже с марта Стремоусов занял должность председателя комитета спасения за мир и порядок, а затем пришёл в администрацию Херсонской области.

«При его непосредственном участии происходило формирование органов власти в Херсонской области. Кирилл был человеком из народа, дверь его кабинета была всегда открыта — он помогал каждому и боролся против несправедливости. Кирилл вечно останется в наших сердцах дорогим другом и верным товарищем», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Стремоусов погиб днём 9 ноября в результате автоаварии в Херсонской области. Официально его гибель была подтверждена лишь спустя несколько часов.