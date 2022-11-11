Симферополь, 11 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Церемония отпевания ранее погибшего в ДТП заместителя врио главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова состоится 11 ноября в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя и начнётся в 10:00. Об этом 11 ноября рассказал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Заместитель главы Херсонской области — Кирилл Стремоусов

«Отпевание Кирилла Стремоусова состоится в 10:00 (совпадает с мск — Прим. ред.) в кафедральном Александро-Невском соборе. Похоронят его на центральном кладбище», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что в данный момент около указанного собора находится наряд ГИБДД, и ведущая к нему улица перекрыта.

Отметим, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября под Херсоном.