Москва, 9 ноября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Указ о награждении заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова посмертно орденом Мужества подписал 9 ноября президент России Владимир Путин.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

В документе отмечается, что Кирилл Стремоусов удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Стремоусов 9 ноября погиб в дорожной аварии в Херсонской области.