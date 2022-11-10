Симферополь, 10 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Погибшего в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе. Об этом 10 ноября сообщает Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Заместитель главы администрации Херсонской области — Кирилл Стремоусов

По информации СМИ, Стремоусова похоронят 11 ноября в Симферополе.

Напомним, 10 ноября Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подтвердил смерть заместителя.