Донецк, 9 ноября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин потрясён известием о гибели в результате ДТП под Геническом заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Читайте также: Врио губернатор Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Стремоусова

«Сегодня мы все, весь Русский мир потеряли мужественного борца за справедливость, за правду, за русских людей. Он оставил после себя добрую память и навсегда вошел в историю России как настоящий патриот, человек чести и дела. Мы будем помнить его всегда», — написал Пушилин в своём телеграм-канале 9 ноября.

Врио главы ДНР выразил соболезнования близким Кирилла Стремоусова и всем жителям Херсонской области.

ИА REGNUM сообщало, что у Кирилла Стремоусова остались жена и пятеро детей.

Ещё по теме: «Огромная трагедия» — глава Крыма о гибели Кирилла Стремоусова