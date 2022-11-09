Херсон, 9 ноября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Виновником аварии, в которой погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мог стать водитель большегруза, который совершил опасный манёвр. Об этом сообщил источник РИА Новости 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, ведущих в сторону Херсона и Новой Каховки. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля подрезал либо совершил другой опасный манёвр, водитель бронированного Lexus попытался уйти от столкновения и не справился с управлением. Удар был настолько сильным, что от шасси внедорожника оторвало бронекапсулу.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Стремоусов погиб в результате автоаварии днём 9 ноября. У него осталась супруга и пятеро детей.