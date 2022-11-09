Луганск, 9 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал гибель заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова невосполнимой утратой для всей России.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Он проявил себя как истинный патриот своего Отечества, борец за свободу и справедливость. Не побоялся выступить против оголтелого [киевского режима] и возглавить народ Херсонщины в его стремлении вернуться в состав Великой Родины — Российской Федерации! Его гибель — это невосполнимая утрата не только для Херсона, но и всей России», — написал Пасечник 9 ноября в своём телеграм-канале.

Пасечник выразил глубокие соболезнования семье и близким Кирилла Строемоусова, жителям Херсонской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Стремоусов погиб в дорожной аварии 9 ноября под городом Геническом.

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