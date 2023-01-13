Крушение самолёта Су-34 в Ейске 17.10.2022
Жильцов разрушенного при падении самолёта дома в Ейске переселят к ноябрю
Жители четырех подъездов дома в Ейске, разрушенных в результате падения самолета Су-34, должны получить новые квартиры к 1 ноября 2023 года. Такое поручение в ходе прямой линии дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также он поручил предусмотреть средства на ремонт квартир после...
13 января 2023
В Ейске в пострадавшем от крушения самолёта доме демонтирован подъезд №4
В многоквартирном доме Ейска, куда упал самолёт, демонтированы уже два подъезда. Закончены работы по подъезду №4, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Читайте также: Жильцы пострадавшего дома в Ейске получат документы о выселении «В пострадавшем доме по ул. Коммунистической в Ейске...
20 декабря 2022
Жильцы пострадавшего дома в Ейске получат документы о выселении
Жильцам пострадавшего в результате крушения Су-34 многоквартирного дома в Ейске выдадут документы о выселении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В жилом доме, который 17 октября пострадал при крушении военного самолёта...
17 ноября 2022
Жильцам пострадавшего дома в Ейске частично компенсируют аренду жилья
Жильцам пострадавшего многоквартирного дома на улице Коммунистической в Ейске частично возместят затраты на аренду жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края. Желающие могут оставаться в пунктах временного размещения. Тем людям, которые примут решение переехать в съёмное...
10 ноября 2022
В Ейске на время разберут первый подъезд пострадавшего дома
В Ейске в пострадавшем при крушении Су-34 доме по улице Коммунистической на время разберут первый подъезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани. На состоявшейся встрече с жильцами пострадавшего дома стало известно, что для проведения аварийно-восстановительных работ с первого по...
10 ноября 2022
Три жильца пострадавшего дома в Ейске остаются в больницах Краснодара
За сутки из больниц Кубани выписали ещё троих пострадавших при крушении военного самолёта Су-34 в Ейске. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в оперативном штабе Краснодарского края. Двое пациентов выписаны из краевой клинической больницы № 1, из перинатального центра выписана беременная женщина...
28 октября 2022
В Ейске выписали всех жильцов дома, пострадавшего при крушении Су-34
Из Ейской центральной районной больницы выписали всех жильцов дома, пострадавшего в результате крушения военного самолёта Су-34 на улице Коммунистической. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 27 октября. В других лечебных учреждениях Кубани продолжают лечение шесть...
27 октября 2022
Ещё двоих жителей Ейска выписали из больницы после крушения Су-34
Ещё двое пострадавших в результате крушения военного самолёта Су-34 в жилом квартале Ейска выписаны с больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 26 октября. На данные момент в лечебных учреждениях края находятся восемь человек, в том числе двое детей. Один ребёнок...
26 октября 2022
В Ейске выписали ещё троих пострадавших в результате крушения самолёта
В Ейске из больницы выписали ещё троих пострадавших в результате крушения военного самолёта Су-34. Об этом 24 октября сообщает оперативный штаб Кубани. В медучреждениях Краснодарского края продолжают находиться десять человек, из них двое детей и беременная женщина. Состояние одного из маленьких...
24 октября 2022
Более 80 жителей Ейска получили по 100 тыс. рублей
— говорится в сообщении. Всего от жильцов 96 квартир принято 254 заявления. Выплаты оформлены для перечисления 138 пострадавшим. Наряду с этим по 10 тыс. рублей получили 635 жильцов пострадавшего дома. Всего на эту выплату принято 808 заявлений. Выплаты оформлены для перечисления 138 жильцам
24 октября 2022
Причина крушения Су-34 в Ейске была названа в силовых структурах
Причиной возгорания и крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели двух птиц. Об этом 24 октября сообщает ТАСС. Уточняется, что останки птиц, по всей видимости, чаек, были найдены экспертами при детальном осмотре обломков самолёта. По мнению специалистов, именно...
24 октября 2022
В Ейске выписали троих пострадавших при падении самолёта
Троих пострадавших при падении самолета Су-34 на жилой дом в Ейске выписали из районной больницы. Об этом 22 октября сообщил оперативный штаб Краснодарского края. На сегодняшний день под наблюдением врачей в больницах остаются 13 человек. В ЦРБ города Ейска находятся семь пациентов в состоянии...
23 октября 2022
Троих пострадавших при падении самолета в Ейске выписали из больницы
Троих пострадавших при падении Су-34 в Ейске выписали из центральной районной больницы, сообщили 22 октября в оперативном штабе Краснодарского края. Отмечается, что на сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате падения...
22 октября 2022
Более 55 пострадавших семей в Ейске получили гуманитарную помощь
56 семей пострадавшего дома в Ейске получили продовольствие, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб Кубани. Волонтеры движения #МыВместе продолжают сбор необходимых вещей, продуктов и медикаментов на базе районного Дома культуры. Вещи...
21 октября 2022
Почти 100 жителей Ейска получили компенсации после крушения самолета
— говорится в сообщении. Наряду с этим приняты заявления на единовременную финансовую помощь по 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей от 151 жильца 67 квартир второго, третьего и четвёртого подъездов. Отработано 45 квартир. Из резервного фонда Кубани муниципалитету выделено 67 млн рублей. В эту сумму...
20 октября 2022
Жители Ейска посетят пострадавшие квартиры по графику
Жильцы пострадавшего дома на улице Коммунистической в Ейске смогут посетить свои квартиры в течение двух дней — 21 и 22 октября. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. Людям предоставят возможность забрать вещи первой необходимости по графику. В целях безопасности жильцов будут сопровождать...
20 октября 2022
В Ейске к маю 2023 года восстановят 7 тыс. кв. метров жилья
В Ейске в максимально сжатые сроки предстоит восстановить более 7 тыс. кв. метров жилья. Об этом 20 октября в своем телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев. — уточнил Кондратьев. На время проведения ремонтных работ люди смогут находиться в пунктах временного размещения
20 октября 2022
В Ейске полностью разберут третий подъезд пострадавшего дома
В Ейске получено заключение экспертов относительно восстановления пострадавшего дома. Об этом 20 октября в своем телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Так, согласно результатам обследования, полностью разберут третий подъезд пострадавшего дома, второй и третий подъезд — частично...
20 октября 2022
Падение военного самолёта в Ейске — все новости
Самолёт упал в Ейске (Краснодарский край), после чего вспыхнул пожар. По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель. Официальная причина происшествия еще не установлена. Как отмечается, военный Су-34 упал на жилой дом. На месте уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и...
19 октября 2022
В Ейске нашли относительно уцелевшие квартиры в пострадавшем доме
— уточняется в сообщении. Напомним, что анализ состояния всех конструкций проводят сотрудники Ростовской исследовательской пожарной лаборатории при помощи специальной аппаратуры
19 октября 2022