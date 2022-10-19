Ейск, Краснодарский край, 19 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Самолёт упал в Ейске (Краснодарский край), после чего вспыхнул пожар. По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель. Официальная причина происшествия еще не установлена.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

Как отмечается, военный Су-34 упал на жилой дом. На месте уже работают экстренные службы.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.