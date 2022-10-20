Ейск, Краснодарский край, 20 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Ейске в максимально сжатые сроки предстоит восстановить более 7 тыс. кв. метров жилья. Об этом 20 октября в своем телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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Третий подъезд будет разобран полностью, второй и четвёртый— частично. Общая площадь восстановления превысит 7 тыс. кв. метров. В течение двух недель проектировщики разработают документы демонтажа и проект строительства.

«Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года», — уточнил Кондратьев.

На время проведения ремонтных работ люди смогут находиться в пунктах временного размещения.