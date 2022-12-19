Ейск, Краснодарский край, 20 декабря, 2022, 00:20 — ИА Регнум. В многоквартирном доме Ейска, куда упал самолёт, демонтированы уже два подъезда. Закончены работы по подъезду №4, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

телеграм-канал главы Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

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«В пострадавшем доме по ул. Коммунистической в Ейске специалисты завершили демонтаж квартир в четвёртом подъезде и приступили к разбору первого подъезда», — говорится в сообщении.

Ранее был полностью разобран подъезд №3. Всего намерены демонтировать подъезды с первого по четвёртый.

Как сообщало ИА REGNUM, жильцам пострадавшего в результате крушения Су-34 многоквартирного дома в Ейске выдадут документы о выселении. 17 октября на жилой дом упал военный самолёт. Погибли 15 человек, более 40 жильцов пострадали.