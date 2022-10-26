Ейск, Краснодарский край, 26 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Ещё двое пострадавших в результате крушения военного самолёта Су-34 в жилом квартале Ейска выписаны с больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 26 октября.

Mil.ru В больнице

На данные момент в лечебных учреждениях края находятся восемь человек, в том числе двое детей. Один ребёнок остаётся в тяжёлом состоянии. В перинатальном центре Краснодара лечение получает беременная женщина.

Амбулаторно врачи наблюдают ещё одного жильца пострадавшего дома.