Ейск, Краснодарский край, 24 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Более 80 жителей дома, пострадавшего в результате крушения Су-34 в Ейске, получили единовременную материальную помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Краснодарского края 24 октября.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

«Единовременную материальную помощь в размере 100 тыс. рублей уже получили 82 жителя дома в Ейске», — говорится в сообщении.

Всего от жильцов 96 квартир принято 254 заявления. Выплаты оформлены для перечисления 138 пострадавшим.

Наряду с этим по 10 тыс. рублей получили 635 жильцов пострадавшего дома. Всего на эту выплату принято 808 заявлений. Выплаты оформлены для перечисления 138 жильцам.