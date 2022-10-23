Ейск, Краснодарский край, 23 октября, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Троих пострадавших при падении самолета Су-34 на жилой дом в Ейске выписали из районной больницы. Об этом 22 октября сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

На сегодняшний день под наблюдением врачей в больницах остаются 13 человек. В ЦРБ города Ейска находятся семь пациентов в состоянии средней тяжести, один ребёнок в тяжелом состоянии был направлен в краевую детскую больницу в Краснодаре. Четыре пациента, в том числе один несовершеннолетний, проходят лечение в клинической больнице № 1 имени Очаповского, а одна из пострадавших беременных женщин лежит в перинатальном центре.

Ещё один пострадавший наблюдается медиками дома. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 56 семей пострадавшего при падении самолёта дома в Ейске получили продовольствие, средства личной гигиены, предметы первой необходимости.