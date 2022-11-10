Ейск, Краснодарский край, 10 ноября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Жильцам пострадавшего многоквартирного дома на улице Коммунистической в Ейске частично возместят затраты на аренду жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

Желающие могут оставаться в пунктах временного размещения. Тем людям, которые примут решение переехать в съёмное жильё, частично компенсируют стоимость аренды. Выплаты составят от 10 до 15 тыс. рублей.

Кроме того, жильцы получат компенсации на ремонт квартир — примерно 15 тыс. рублей за один квадратный метр.

ИА REGNUM сообщало, что 17 октября военный самолёт упал в жилом квартале в Ейске. Причиной крушения Су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Воздушное судно рухнуло на жилой дом, начался пожар. Погибли 15 человек, более 40 жильцов пострадали.