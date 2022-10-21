Ейск, Краснодарский край, 21 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. 56 семей пострадавшего дома в Ейске получили продовольствие, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб Кубани.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

Волонтеры движения #МыВместе продолжают сбор необходимых вещей, продуктов и медикаментов на базе районного Дома культуры. Вещи для пострадавших семей собирают волонтеры фонда «Поколение».

Жильцам нужны предметы гигиены, бытовые предметы, продукты длительного срока хранения.