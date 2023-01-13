Ейск, Краснодарский край, 13 января, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Жители четырех подъездов дома в Ейске, разрушенных в результате падения самолета Су-34, должны получить новые квартиры к 1 ноября 2023 года. Такое поручение в ходе прямой линии дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также он поручил предусмотреть средства на ремонт квартир после предчистовой отделки.

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Кондратьев пообещал, что дом будет отремонтирован и будет таким же прочным и теплым, как был, квартиры в новой части дома будут такими же по площади и планировке, как старые. А также губернатор сообщил о выплатах на ремонт по 10 тыс. рублей на 1 кв. м жилплощади.

Как сообщало ИА REGNUM, в многоквартирном доме Ейска, пострадавшем от крушения самолёта, демонтированы уже два подъезда. Закончены работы по подъезду №4.