Ейск, Краснодарский край, 28 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. За сутки из больниц Кубани выписали ещё троих пострадавших при крушении военного самолёта Су-34 в Ейске. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в оперативном штабе Краснодарского края.

Стопкоронавирус.рф В реанимационной палате

Двое пациентов выписаны из краевой клинической больницы № 1, из перинатального центра выписана беременная женщина.

На стационарном лечении остаются три человека. В краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского лечение получают два пациента, они находятся в тяжёлом стабильном и удовлетворительном состоянии. В детской краевой клинической больнице врачи оказывают помощь ребёнку, состояние которого оценивается как тяжёлое.

Под наблюдением врачей в амбулаторных условиях остаётся один человек.