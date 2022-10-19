Ейск, Краснодарский край, 19 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Ейске обнаружили несколько относительно уцелевших квартир во втором и третьем подъездах пострадавшего дома на улице Коммунистической. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края 19 октября.

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«Список таких квартир составят, и если это будет возможно, 20 октября жителей в сопровождении сотрудников полиции и спасателей будут централизованно запускать за документами и вещами», — уточняется в сообщении.

Напомним, что анализ состояния всех конструкций проводят сотрудники Ростовской исследовательской пожарной лаборатории при помощи специальной аппаратуры.