Ейск, Краснодарский край, 24 октября, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Причиной возгорания и крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели двух птиц. Об этом 24 октября сообщает ТАСС.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

Уточняется, что останки птиц, по всей видимости, чаек, были найдены экспертами при детальном осмотре обломков самолёта. По мнению специалистов, именно попадание птиц в двигатель стало причиной для его возгорания и последующего падения.

Отмечается, что птицы попали в двигатели Су-34 во время взлёта истребителя-бомбардировщика.

Напомним, военный самолёт Су-34 потерпел крушение 17 октября, он упал на жилой квартал дома в Ейске. В результате катастрофы погибли 14 человек, ещё 42 пострадали, часть пострадавших до сих пор находится в медучреждениях под наблюдением врачей.