Ейск, Краснодарский край, 24 октября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В Ейске из больницы выписали ещё троих пострадавших в результате крушения военного самолёта Су-34. Об этом 24 октября сообщает оперативный штаб Кубани.

Mil.ru В больнице

В медучреждениях Краснодарского края продолжают находиться десять человек, из них двое детей и беременная женщина. Состояние одного из маленьких пациентов оценивается как тяжёлое.

На амбулаторном лечении остаётся один пациент.