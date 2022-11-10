Стрельба в школе № 88 в Ижевске
Ученику пострадавшей от стрельбы школы в Ижевске вручили медаль МВД РФ
Ученику 10 «Б» класса школы № 88 Ижевска Александру Стерхову вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии. Во время вооруженного нападения на школу в сентябре 2022 года, несмотря на полученное пулевое ранение, он немедленно...
10 ноября 2022
Колокольцева и Мурашко попросят усилить контроль за людьми с расстройствами
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 ноября одобрили проект обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко об ужесточении контроля за людьми с психическими расстройствами. Проект обращения рассмотрели на очередном...
9 ноября 2022
Пострадавшая при стрельбе в школе Ижевска скончалась в московской клинике
Пострадавшая при стрельбе в школе №88 Ижевска 67-летняя женщина скончалась в московской клинике. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Женщина была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии. С этого момента врачи боролись за жизнь раненой...
8 ноября 2022
Петербург предлагает усилить контроль за людьми с расстройствами психики
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают ужесточить в России контроль за людьми с серьёзными психическими расстройствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 8 ноября спикер Заксобрания Александр Бельский («Единая Россия»). Депутаты подготовили...
8 ноября 2022
Семьи погибших и пострадавших в школе Ижевска получат федеральную помощь
Удмуртия получит из федерального бюджета 27 млн рублей на дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе №88 в Ижевске. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой...
1 ноября 2022
Госсовет Удмуртии предлагает разработать новые законы об охране школ
Госсовет Удмуртии на заседании 27 октября принял обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросу разработки нормативных правовых актов РФ, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов образования и безопасности обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба...
27 октября 2022
Раненый в Ижевске школьник по-прежнему находится в критическом состоянии
В настоящее время из числа пострадавших при стрельбе в школе Ижевска один ребёнок по-прежнему находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия». Этот ребёнок был госпитализирован в одну из московских клиник. Сейчас в...
25 октября 2022
Из ижевских больниц выписались все пострадавшие при стрельбе в школе дети
Последний из проходящих лечение в Ижевске детей, которые пострадали при стрельбе в школе №88, выписан из больницы. Об этом сообщила в своем telegram -канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук. Она отметила, что в ближайшие два месяца мальчик будет проходить амбулаторное лечение. После чего...
17 октября 2022
В стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
В настоящее время 21 ученик школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба в конце сентября, проходят лечение в санатории «Ласточка». Об этом сообщила в своем telegram -канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук. На следующей неделе бесплатная санаторно-курортная смена примет еще 60 человек. Для...
14 октября 2022
Несколько учащихся после стрельбы в школе Ижевска сменят учебное заведение
Некоторые учащиеся ижевской школы №88, где произошла стрельба, при которой погибли 17 человек, намерены сменить учебное заведение. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. По ее словам, в ходе общения в некоторыми родителями учащихся выяснилось, что они хотят...
7 октября 2022
Двое пострадавших при стрельбе в школе Ижевска находятся на ИВЛ
Под наблюдением врачей в стационарах в настоящее время пребывают 16 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, из них 14 человек — дети. Наиболее тяжелые двое пациентов находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава...
7 октября 2022
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в школе Ижевска
— сказал Мурашко. По его словам, один ребёнок, находящийся в тяжёлом состоянии, поправляется, а вот состояние второго вызывает тревогу. Всем пострадавшим, отметил министр, оказывается необходимая помощь в полном объёме
6 октября 2022
Ещё трое пострадавших в школе Ижевска детей выписаны домой
— заключил глава региона. Как сообщало ИА REGNUM, первого пострадавшего при нападении на школу ребенка выписали 1 октября, через пару дней домой отправились еще четыре школьника. Всего при стрельбе ранения получили 23 человека. 17 человек, включая 11 детей, погибли
6 октября 2022
Переизбранный на второй срок глава Удмуртии вступил в должность
В рамках заседания первой сессии Госсовета Удмуртии седьмого созыва Александр Бречалов вступил в должность главы республики. Мероприятие состоялось 5 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства. Переизбранный на второй срок Бречалов свое выступление начал с минуты молчания в память о...
5 октября 2022
Ещё четверых пострадавших при стрельбе в школе Ижевска детей выписали
Еще четверых детей, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска №88, выписали из больниц. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале. Сейчас в Республиканской деткой клинической больнице и Первой республиканской клинической больнице под наблюдением специалистов остаются...
3 октября 2022
Удмуртия лидирует в Поволжье по обеспеченности психиатрическими койками
В Удмуртии показатель обеспеченности психиатрическими койками — самый высокий в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики в своем telegram -канале. В регионе этот показатель составляет 9,9 на 10 тыс. жителей, всего в Удмуртии доступны 1447 коек...
3 октября 2022
Все школы Ижевска оборудуют домофонами и системами оповещения о теракте
В ближайшие месяцы все школы Ижевска будут оборудованы системами оповещения о теракте, а также домофонами. Об этом сообщает минобразования республики по итогам родительского собрания, которое было посвящено нападению на школу №88., — сообщил родителям замглавы администрации Ижевска по социальной...
3 октября 2022
Сотрудников и учеников школы в Ижевске предложили представить к госнаградам
В Общественной палате Удмуртии предложили представить к государственным наградам сотрудников учеников школы №88 в Ижевске, на которую было совершено вооруженное нападение. Соответствующее ходатайство направлено главе республики Александру Бречалову, сообщает палата на своей странице в социальной...
3 октября 2022
В Ижевске может появиться сквер в память о погибших при стрельбе в школе
Сквер Памяти в честь погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске может появиться в столице Удмуртии на улице Майская. Об этом сообщает пресс-служба гордумы. С такой инициативой выступили парламентарии. По словам спикера гордумы Фарида Губаева, на расстоянии около 500 метров от школы находится...
3 октября 2022
В школах и детских садах Якутска сделают тревожные кнопки и КПП
В учреждениях образования столицы Якутии усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске. Такое решение было принято на межведомственном совещании по этой теме в администрации города, сообщил 3 октября телеграм-канал «Эхо столицы». Читайте также: После трагедии в Ижевске школы Якутска во время...
3 октября 2022