Ижевск, 3 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Удмуртии показатель обеспеченности психиатрическими койками — самый высокий в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики в своем telegram-канале.

Справка психиатра-нарколога

В регионе этот показатель составляет 9,9 на 10 тыс. жителей, всего в Удмуртии доступны 1447 коек психиатрического профиля. В среднем по России этот показатель составляет 8,8 на 10 тыс. человек, а в Татарии — 5,9.

В Удмуртии число коек не сокращалось с 2018 года, даже в 2020 году были сохранены все психиатрические койки, несмотря на реорганизацию психиатрической службы.

«Тем не менее, вопросы к организации медицинской помощи этой категории пациентов есть. Чтобы усилить работу в этом направлении, в республике до 15 октября будут проанализированы списки пациентов, состоящих на диспансерном учете и снятых с учета в 2022 году», — подчеркнули в министерстве. К некоторым пациентам будут организованы выезды на дом.

Кроме того, республика готова выйти с инициативой о внесении изменений в федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» с предложением ужесточить критерии госпитализации в недобровольном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на школу №88 в Ижевске было совершено вооруженное нападение. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 23 человека получили травмы. Отмечалось, что нападение совершил бывший выпускник школы, который состоял на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Глава республики Александр Бречалов отметил необходимость пересмотреть систему работы с психиатрическими пациентами.

Однако в минздраве Удмуртии диагноз нападавшего опровергли и заявили, что проведут проверку медрабников для выявления того, кто обнародовал персональные данные.