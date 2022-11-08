Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают ужесточить в России контроль за людьми с серьёзными психическими расстройствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 8 ноября спикер Заксобрания Александр Бельский («Единая Россия»).

Ian Burt Шизофрения. Обложка альбома In the Court of the Crimson King рок-группы King Crimson

Депутаты подготовили законодательные инициативы, чтобы направить в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Парламент Петербурга предлагает усилить меры по охране школ в связи с недавней трагедией в Ижевске, а также ужесточить контроль за людьми с расстройствами психики.

«А именно: минимум раз в месяц отправлять в полицию данные о потенциально опасных пациентах ПНД; оперативно извещать правоохранителей, если психически нездоровый человек длительное время отсутствует дома», — перечислил Бельский.

Проект обращения в адрес Мишустина депутаты Заксобрания рассмотрят 9 ноября на очередном заседании. Напомним, что о намерениях проработать вопрос усиления безопасности школ Александр Бельський заявлял ранее, в конце сентября текущего года.