Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают ужесточить в России контроль за людьми с серьёзными психическими расстройствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 8 ноября спикер Заксобрания Александр Бельский («Единая Россия»).

Ian Burt

Шизофрения. Обложка альбома In the Court of the Crimson King рок-группы King Crimson