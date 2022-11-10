Ижевск, 10 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Ученику 10 «Б» класса школы № 88 Ижевска Александру Стерхову вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

пресс-служба управления МВД по Удмуртии Награждение школьника в Удмуртии

Во время вооруженного нападения на школу в сентябре 2022 года, несмотря на полученное пулевое ранение, он немедленно направился в кабинет директора школы, чтобы предупредить педагогов и школьников о грозящей всем опасности. Благодаря этому появилась возможность оперативно начать эвакуацию.

После этого мальчик помогал учителям и директору выводить детей из здания школы в безопасные места. В этот момент раненого школьника заметили сотрудники МЧС и убедили обратиться за медицинской помощью.

Награду мальчику вручил министр внутренних дел по Удмуртии генерал-майор полиции Максим Тихонов Отдельно он высказал слова благодарности отцу подростка за то, что воспитал мужественного и достойного сына.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на школу№ 88 совершил нападение бывший выпускник. В результате стрельбы более 20 человек пострадали, 17 человек, в том числе 11 детей, погибли. Спустя полтора месяца после трагедии в московской клинике скончалась 67-летняя женщина, получившая тяжелые травмы при нападениии.

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