Якутск, 3 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В учреждениях образования столицы Якутии усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске. Такое решение было принято на межведомственном совещании по этой теме в администрации города, сообщил 3 октября телеграм-канал «Эхо столицы».

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в школу

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Пока школы и управление образования будут формировать техническое задание для компаний, которые впоследствии будут создавать КПП в школах. Детские сады намерены оборудовать камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. В том числе меры безопасности хотят усилить в частных дошкольных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли 17 человек, 23 — получили ранения.