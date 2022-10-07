Москва, 7 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Под наблюдением врачей в стационарах в настоящее время пребывают 16 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, из них 14 человек — дети. Наиболее тяжелые двое пациентов находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

Глава ведомства посетил в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ пострадавших детей и обсудил тактику их лечение и реабилитации.

По словам Мурашко, 7 октября пять детей будут выписаны. Всем пострадавшим детям будут назначены реабилитационные мероприятия, медицинская помощь будет продолжена по месту жительства.

Глава Минздрава России добавил, что с пострадавшими работают психологи, а также подключился фонд «Круг добра».

Как сообщало ИА REGNUM, первого пострадавшего при нападении на школу ребенка выписали в Ижевске 1 октября, через пару дней домой отправились еще четыре школьника. 6 октября из больницы в Удмуртии выписали еще трех человек. Всего при стрельбе ранения получили 23 человека. 17 человек, включая 11 детей, погибли.

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