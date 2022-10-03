Ижевск, 3 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Сквер Памяти в честь погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске может появиться в столице Удмуртии на улице Майская. Об этом сообщает пресс-служба гордумы. С такой инициативой выступили парламентарии.

пресс-служба администрации Ижевска Стихийный мемориал около ижевской школы

По словам спикера гордумы Фарида Губаева, на расстоянии около 500 метров от школы находится свободный участок муниципальной земли, это неблагоустроенная зеленая зона с деревьями и кустарниками.

«Считаю, что начать нужно с проведения общественного обсуждения идеи и концепции Сквера Памяти, с участием родительского и педагогического актива, всех заинтересованных горожан», — отметил председатель гордумы.

На территории Сквера депутаты предложили создать Аллею памяти, разместить памятный знак или скульптуру, посвященные жертвам трагедии. На создание проекта памятника будет объявлен международный конкурс.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска, которая произошла 26 сентября, погибли 17 человек, в том числе 11 школьников, 23 человека получили ранения. Нападавший — бывший выпускник этой школы — покончил с собой. Все обстоятельства трагедии будут установлены в рамках расследования уголовного дела по статье об убийстве двух и более человек общеопасным способом. Также возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. По делу об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, под домашним арестом находится директор ЧОП, сотрудники которого охраняли школу.